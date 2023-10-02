90-летняя жительница Волоколамска раскрыла секрет долголетия

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Галина училась в Пороховской школе. В 15 лет пошла работать на швейную фабрику, потом работала в ателье и даже на бетонно-растворном заводе. За добросовестный труд удостоена звания «Ветеран труда».
«Работала и с отбойным молотком, и с кувалдой, и с ломом. Надо быть добрее и больше двигаться», – раскрыла Галина Артёмовна секрет долголетия.Женщина до сих пор сама ходит за грибами, занимается заготовками на зиму, ухаживает за участком, выращивает цветы. Она считает себя самым счастливым человеком, потому что вырастила двух дочерей и четверых внуков. Кроме того, у Галины Артёмовны есть семь правнуков, которыми она очень гордится – дети показывают хорошие результаты в учёбе и в спорте.
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