93-летняя полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село

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Обозреватель Эндрю Хиггинс заявил, что пожилые поляки, спасшиеся в 1943 году от укронацистов, встретили их потомков у себя дома. Об этом он написал в своем материале для New York Times.
«Они не проявляют никакого раскаяния», — возмутилась пожилая полячка.
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Диана Аванесян