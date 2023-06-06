97% аварий с мотоциклами в Подмосковье закончились гибелью или травмами участников

Фото: Минтранс МО
«В Московской области летом ежедневно растёт число транспортных средств, в том числе мотоциклов. При увеличении потока растёт и риск дорожных аварий. ДТП с мототранспортом могут возникнуть из-за опасных манёвров и перестроений», – говорится в сообщении.
Кроме того, следует соблюдать скоростной режим, быть аккуратными как на прямых участках дорог, так и на поворотах, снижать скорость в местах притяжения пешеходов.
В министерстве добавили, что в регионе установлено более 1,2 тыс комплексов фотовидеофиксации, которые распознают госномера сзади. Таким образом, в их поле зрения попадают и мотоциклы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американец создал работающий на пиве мотоцикл.