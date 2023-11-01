ABC: Около 200 роботов-волков установили в Японии для устрашения диких зверей

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В Японии в последнее время участились случаи вторжения в пределы частной собственности диких животных, особенно медведей. Для того, чтобы отпугивать их, во многих сельских районах страны установили около 200 механизированных роботов-волков.
Как пишет телеканал, дизайн волка-робота вызвал у публики критику и насмешки, но фигура зверя выглядит достаточно убедительно, чтобы напугать животных. В то же время, она сохраняет заметный элемент театральной искусственности, что гарантирует то, что люди не будут введены в заблуждение относительно искусственной природы робота и не бросятся в панике бежать от него.
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