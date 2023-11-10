«Абьюзерская страна»: за что фанатка Zero People напала на ОМОН и почему сорван концерт

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Сотрудники ОМОНа сорвали подпольный концерт музыкального коллектива Zero People в Санкт-Петербурге. Рейд силовиков закончился потасовкой с одной из фанаток группы, которой теперь грозит лишение свободы. Редакция «Радио 1» расскажет, из-за чего правоохранители нагрянули в клуб, и почему коллектив решил провести концерт тайно.
ОМОН сорвал концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге
В петербургский клуб «Космонавт» сотрудники Росгвардии нагрянули после многочисленных жалоб активистов. Правоохранителям сообщили, что в заведении пройдет подпольный концерт группы Zero People. Купить билет на мероприятие было возможно только через закрытые телеграм-чаты. О месте и времени проведения концерта зрителям сообщали администраторы секретных групп в социальных сетях. Руководство клуба не анонсировало выступление коллектива.
В настоящее время Zero People проверяют на мошенничество. Группа продавала билеты на концерт по завышенным ценам. Поклонники предполагали, что по более дорогим билетам они смогут попасть в зал через отдельный вход, а места в зрительном зале будут комфортными, однако зрители оказались в общей очереди с остальными, и их рассадили далеко от сцены.
Против поклонницы Zero People возбудили уголовное дело из-за драки
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против поклонницы группы Zero People, которая набросилась на сотрудника ОМОНа из-за срыва концерта коллектива. 50-летняя Наталья из Москвы вступила в конфликт с силовиками и заявляла, что за концерт она заплатила деньги. В какой-то момент женщина ударила по лицу одного из правоохранителей. Телеграм-канал Shot сообщает, что в настоящее время Наталья задержана. Ее намерены привлечь к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.
Участники группы Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге
В телеграм-канале группы Zero People участники коллектива разместили видеозапись, на которой они обращаются к поклонникам и приносят извинения на срыв концерта. Музыканты выразили зрителям слова благодарности за то, что они пришли на мероприятие и заверили, что выступление группы состоится в другой день.
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Активисты требуют отменить все выступления Zero People из-за высказываний солиста
Активисты, которые обратились к правоохранителям с просьбой отменить концерты группы «Зеро Пипл», оскорбились высказыванием солиста коллектива Александра Красовицкого. Музыкант прежде допускал ряд антироссийских высказываний и выступал против проведения СВО на территории Украины. В одном из интервью Красовицкий заявил, что ему стыдно за отношения между Украиной и Россией назвал последнюю «токсичной и абьюзерской» страной.
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