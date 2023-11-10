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«Абьюзерская страна»: за что фанатка Zero People напала на ОМОН и почему сорван концерт

Против фанатки Zero People, которая ударила омоновца, заведут дело
10 ноября 2023, 12:40
Фото: istock/z1b

Фото: istock/z1b

Сотрудники ОМОНа сорвали подпольный концерт музыкального коллектива Zero People в Санкт-Петербурге. Рейд силовиков закончился потасовкой с одной из фанаток группы, которой теперь грозит лишение свободы. Редакция «Радио 1» расскажет, из-за чего правоохранители нагрянули в клуб, и почему коллектив решил провести концерт тайно.

ОМОН сорвал концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге


В петербургский клуб «Космонавт» сотрудники Росгвардии нагрянули после многочисленных жалоб активистов. Правоохранителям сообщили, что в заведении пройдет подпольный концерт группы Zero People. Купить билет на мероприятие было возможно только через закрытые телеграм-чаты. О месте и времени проведения концерта зрителям сообщали администраторы секретных групп в социальных сетях. Руководство клуба не анонсировало выступление коллектива.


За несколько минут до начала выступления группы, на площадку пришли силовики. В первую очередь из клуба были выведены несовершеннолетние, остальных оставили для проверки документов. Телеграм-канал Shot опубликовал кадры с посетителями заведения, на которых видно, что люди лежат с руками за головой на полу клуба. После проверки документов фанаты коллектива были отпущены.


В настоящее время Zero People проверяют на мошенничество. Группа продавала билеты на концерт по завышенным ценам. Поклонники предполагали, что по более дорогим билетам они смогут попасть в зал через отдельный вход, а места в зрительном зале будут комфортными, однако зрители оказались в общей очереди с остальными, и их рассадили далеко от сцены.

Против поклонницы Zero People возбудили уголовное дело из-за драки


Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против поклонницы группы Zero People, которая набросилась на сотрудника ОМОНа из-за срыва концерта коллектива. 50-летняя Наталья из Москвы вступила в конфликт с силовиками и заявляла, что за концерт она заплатила деньги. В какой-то момент женщина ударила по лицу одного из правоохранителей. Телеграм-канал Shot сообщает, что в настоящее время Наталья задержана. Ее намерены привлечь к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.


Участники группы Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге



В телеграм-канале группы Zero People участники коллектива разместили видеозапись, на которой они обращаются к поклонникам и приносят извинения на срыв концерта. Музыканты выразили зрителям слова благодарности за то, что они пришли на мероприятие и заверили, что выступление группы состоится в другой день.

Певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе
Певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе

Активисты требуют отменить все выступления Zero People из-за высказываний солиста


Активисты, которые обратились к правоохранителям с просьбой отменить концерты группы «Зеро Пипл», оскорбились высказыванием солиста коллектива Александра Красовицкого. Музыкант прежде допускал ряд антироссийских высказываний и выступал против проведения СВО на территории Украины. В одном из интервью Красовицкий заявил, что ему стыдно за отношения между Украиной и Россией назвал последнюю «токсичной и абьюзерской» страной.

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Ростех впервые за 30 лет продемонстрирует за рубежом образец Ил-76МД-90А(Э)
10 ноября 2023, 12:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ростех в первый раз в истории современной России продемонстрирует за рубежом тяжелый транспортный самолет - Ил-76МД-90А(Э).
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе госкорпорации.

«Госкорпорация «Ростех» представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow 2023»,-сообщили в пресс-службе.
Главной премьерой будет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Также состоится международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56 мм автомата Калашникова АК-19.

В экспозицию попадёт продукция Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетов России», Росэлектроники, концерна «Калашников». Также будет представлена управляемая ракета «Изделие 305Э».  

Ранее сообщалось, что российские снайперы получили новейшие высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне проведения спецоперации. Каждая винтовка разработана под требования конкретного стрелка, что позволяет обеспечить высокую точность выстрела.

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#ростех
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#россия
#страны
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В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для добровольцев
В ГД внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы
10 ноября 2023, 12:46

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому для добровольцев предусматривается уголовная ответственность за преступления во время прохождения службы. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), сообщают РИА Новости.

В пояснительной записке указано, что участников добровольческих формирований обеспечивают оружием, техникой и прочини необходимыми средствами, они участвуют наравне с военнослужащими ВС РФ. Но при этом, они не несут уголовную ответственность за порчу военного имущества, добровольную сдачу в плен, а так же за преступления, современные во время мобилизации.

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что документ учитывает отличия правового статуса военных и добровольцем при распространении на них статей УК РФ о преступлениях против военной службы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед госпраздниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ук
#законопроект
#вс рф
#мобилизация
#военные
#госдума
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Основатель портала Superjob.ru Захаров раскрыл, куда пропали вахтовики
Основатель портала Superjob.ru Захаров: Вахтовики уехали на СВО по контракту
10 ноября 2023, 12:41

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В России возник дефицит вахтовиков разных профессий. Особенно остро их стало не хватать в Башкортостане. Объем предлагаемых вахтовых вакансий там достигает 6% от общего числа предложений.
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров объяснил, с чем может быть связан дефицит кадров.

«Многие из тех, кто ездил, например, строить газопроводы, осваивать новые земли, сейчас работают в зоне СВО по контракту. При этом, если стоит выбор между работой курьером и вахтой, многие выбирают работу курьера. Свободы сильно больше, зарплата несильно меньше, а работа легче», объясняет Алексей Захаров.
Эксперт отмечает, что в живой экономике абсолютно всегда во всех сферах существует дефицит кадров. Сейчас он наблюдается в промышленности и в сфере услуг.

«В сферу услуг привлекается большое количество людей. В результате идёт отток из сферы промышленности. Это не очень хорошо для экономики. Мы, конечно, привыкли, и нам приятно, когда пицца приезжает за 15 минут. Но вряд ли мы с нашей производительностью труда в промышленности можем себе позволить такую сферу услуг».
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#работа
#россия
#вакансии
#сво
#эксперт
#новости
#башкирия
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Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества
ВТБ: мошенники стали звонить россиянам в приложениях сервисов для объявлений
10 ноября 2023, 12:17

Фото: iStock/artoleshko

ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что беседа злоумышленника с жертвой происходит по нескольким сценариям. Цель первого из них заключается в зарождении у собеседника сомнения относительно сохранности его средств, после чего мошенник организовывает их «спасение».

По информации регулятора, преступник предлагает продавцу из объявления перевести задаток или сразу же оплатить товар или услугу с помощью перевода на банковскую карту. Для этого он запрашивает ее реквизиты — номер карты. После чего злоумышленник устанавливает, какому банку принадлежит карта и вводит ее данные для получения доступа к онлайн-банку. Далее используется функция восстановления пароля для доступа к личному кабинету. 

В этот момент жертве приходит код доступа, а в это время злоумышленник отвлекает продавца и просит его назвать код из сообщения, якобы для подтверждения перечисления денежных средств. Следующий этап заключается в подключении сообщника, который сообщает жертве о подозрительных операциях в личном банковском кабинете. После чего используются махинации для якобы спасения средств.

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На 13% вырос пассажиропоток на станции Снегири
10 ноября 2023, 12:09

Фото: пресс-служба ЦППК

После капремонта пассажиропоток станции Снегири вырос на 13%. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
В 2022 году завершился капитальный ремонт истринской станции «Снегири». 

На сегодняшний день востребованность станции выросла на 13,3% по сравнению с прошлым годом. С начало года было совершено 770 тысяч поездок.

На станции были обновлены перекрытия и фундаментные блоки, а также ограждения и сходы. Кроме этого, для удобства пассажиров сделали светодиодное освещение, удобные лавочки и установили урны, чтобы избежать загрязнения.

Стоит отметить, что со станции Снегири можно добраться до Москвы, Волоколамска, Шаховской, Подольска, Серпухова и Тулы.

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#цппк
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Как спастись от шумных соседей-арендаторов? – советы эксперта по ЖКХ Москвиной
Эксперт по ЖКХ Москвина: грамотные договоры защитят права собственника
10 ноября 2023, 12:01

Фото: iStock/fizkes

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будут внесены изменения в правила краткосрочной аренды недвижимости для защиты прав жильцов этого дома от нерадивых квартиросъемщиков. Исполнительный директор гильдии УК Вера Москвина прокомментировала данный законопроект.
Законопроект о регулировании прав при посуточной аренде разработан во исполнение постановления Конституционного суда. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина рассказала на «Радио 1» о том, насколько будут осуществимы предложенные кабмином изменения.

«Давайте без иллюзий. Никогда еще арендаторы не относились к съемному жилью как к своему, поэтому не все правила будут соблюдаться. Однако многое зависит от характера пребывания в городе. Если человек приехал в командировку, то ему не до гульбы. Но бывает и так, что снять квартиру хочет благочинный молодой человек в чистой белой рубашке, с виду менеджер, а на деле оказывается сутенером», — пояснила Москвина.

Она отметила, что сейчас по законодательству нашей страны необходимо спрашивать мнение всех жильцов многоквартирного дома собственников.

«Если человек на первом этаже хочет открыть какое-то производство, например, булочную, то, безусловно, разрешение от жильцов необходимо. Но в случае сдачи в аренду своей жилплощади, этого делать вообще не обязательно», — сообщила исполнительный директор.

Москвина добавила, что так как закон о тишине, на сегодняшний день, принял особое значение, то есть надежда, что в случае нарушения правил порядка участковый примет определенные меры. По ее мнению, к соседям следует быть очень толерантными и терпимыми.

На вопрос о том, как соблюсти права и законы соседей в случае краткосрочного найма, Москвина ответила, что сам человек, который сдает в аренду квартиру на любой срок, заинтересован в том, чтобы на него никто не жаловался, чтобы в квартире был порядок и отсутствовали скандалы. 

«Поэтому нужны правильно разработанные договоры. Если вдруг от соседей будут жалобы или еще что-то, то на основании этого собственник может расторгнуть договор в течение суток, а также взыскать штрафные санкции», — рассказала Москвина.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ заключила, что заключение договора всегда является трудоемким и неприятным процессом, однако если арендодатель не хочет неприятностей в процессе краткосрочной аренды, то в этом договоре помимо описи имущества со степенью износа, необходимо указывать правила поведения в квартире в особых условиях договора.

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#дома
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В странах Персидского залива одобрили «арабский шенген»
10 ноября 2023, 11:57

Фото: iStock/FTiare

Министры внутренних дел стран Персидского залива официально одобрили введение единой туристической визы для Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна. Об этом сообщают «Русские Эмираты».
Введение единой визы планируется в следующем году. Отмечается, что такое решение окажет положительное влияние на развитие экономической и туристической сфер региона.

Напомним, что для граждан стран Персидского залива действует безвизовый въезд в каждую из них, но резидентам, которые являются иностранными гражданами, по-прежнему приходится оформлять туристические визы. 

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о предложении российской стороной полной отмены туристических виз нескольким странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, полная отмена виз была предложена Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.

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#развитие
#режим
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В Московской области пройдет «Всероссийская ярмарка вакансий»
10 ноября 2023, 11:50

Фото: istockphoto /Angelina Cecchetto

«Всероссийская ярмарка трудоустройства» пройдет в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В рамках мероприятия о вакансиях расскажут ведущие компании города. Это  Объединенный институт ядерных исследований, ГК «Промтех-Дубна», компания YADRO, АО «НПК «Дедал», ООО НПК «МЕДПРОМЛАБ» и другие.

Стоит отметить, что основными видами работы жители выбирают информационные технологи, промышленность и административную направленность.

Ярмарка пройдет 25 ноября на базе конгресс-центра ОЭЗ «Дубна». Начало регистрации участников в 9:30. 

Кроме этого подробнее о ярмарке можно узнать на официальных сайтах ОЭЗ «Дубна».

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Российские школьники научатся искать снежного барса в рамках «Урока цифры»
10 ноября 2023, 11:26

Фото: iStock/Ridofranz

В период с 20 ноября по 10 декабря 2023 г. в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» состоится мероприятие по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
В уроке смогут принять участие ученики с 1 по 11 классов. Школьники смогут ознакомиться с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. Также им объяснят принципы работы алгоритмов компьютерного зрения и продемонстрируют технологии, позволяющие отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.

Мероприятие организовано Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», ООО «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий. 

«Чтобы заинтересовать школьников изучением ИТ, очень важно показывать, что эти технологии могут применяться в различных областях. Предстоящий «Урок цифры» отлично демонстрирует эффективность использования нейросетей при исследовании дикой природы», — рассказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Таким образом, школьники примерят на себя роли исследователей и создадут систему, которая поможет найти пропавшего барса. 
Уточняется, что принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания будут трех уровней сложности и разделены для младших, средних и старших классов. После прохождения «Урока цифры» все участники получат сертификаты.
 
Все материалы урока доступны на сайте https://урокцифры.рф.

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