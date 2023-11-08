Адам Кадыров пришёл на награждение к главе КБР с золотым пистолетом

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Сын лидера Республики Чечня Адам Кадыров пришёл на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом, видеоролик опубликован в Telegram-канале Рамзана Кадырова.
На видеозаписи с награждения можно заметить, что у 15-летнего Адама Кадырова на поясе висит кобура, из которой торчит золотой пистолет.
Напомним, 8 ноября глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Как отметил его отец, чеченский лидер Рамзан Кадыров, сын был удостоен столь высокой награды за «вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».
За последние пару месяцев это уже пятая награда, которую от получает Адам Кадыров от глав российских регионов.
6 октября Кадырову-младшему было присвоено звание Героя Чеченской Республики - высшая награда Чечни.
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Напомним, 8 ноября глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Как отметил его отец, чеченский лидер Рамзан Кадыров, сын был удостоен столь высокой награды за «вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».
6 октября Кадырову-младшему было присвоено звание Героя Чеченской Республики - высшая награда Чечни.
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Евгения Парфентьева