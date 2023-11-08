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Адам Кадыров пришёл на награждение к главе КБР с золотым пистолетом

08 ноября 2023, 16:38
Фото: iStock/jirkaejc

Фото: iStock/jirkaejc

Сын лидера Республики Чечня Адам Кадыров пришёл на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом, видеоролик опубликован в Telegram-канале Рамзана Кадырова.
На видеозаписи с награждения можно заметить, что у 15-летнего Адама Кадырова на поясе висит кобура, из которой торчит золотой пистолет.

Напомним, 8 ноября глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Как отметил его отец, чеченский лидер Рамзан Кадыров, сын был удостоен столь высокой награды за «вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».


За последние пару месяцев это уже пятая награда, которую от получает Адам Кадыров от глав российских регионов.

6 октября Кадырову-младшему было присвоено звание Героя Чеченской Республики - высшая награда Чечни.

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#награды
#пистолет
#рамзан кадыров
#сын
#чечня
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Исследование: В Новосибирской области чаще всего происходят форс-мажоры с авто
08 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Исследование «Страхового дома ВСК» продемонстрировало, что Новосибирская область является лидером по числу форс-мажорных случаев с автомобилями.
Так, именно в этом регионе самое большое количеству страховых случаев с автомобилями по каско.

«Согласно исследованию, в антирейтинг регионов, в которых зафиксирован самый высокий уровень обращений по каско в связи со стихийными бедствиями, вошли Новосибирская область (20% от общего числа), Ростовская область (19%), Кемеровская область (13%), Краснодарский край (9%) и Чувашия (5,8%)», — приводит Газета.ру текст соответствующего исследования.

При этом, чаще всего по этому риску обращений поступало в июле, мае, сентябре и июне этого года.

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#автомобили
#страхование
#россия
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Российские работодатели назвали основные проблемы в коллективе
Опрос: Основными проблемами являются стресс и выгорание сотрудников
08 ноября 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/fizkes

Исследование «Группы Ренессанс страхование» показало, что наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются российские компании в коллективе, являются выгорание, сильный стресс и снижение вовлеченности сотрудников в работу.
Так ответили 18, 16 и 7% опрошенных соответственно.

«Чаще всего работодатели ищут решения проблем с обстановкой в коллективе, но это следствие. Реальные топ-5 причин токсичного климата, с которыми приходится работать психологам, — это выгорание, высокий уровень стресса и тревожности, отсутствие у руководителей знаний и навыков по профилактике ментальных проблем в команде, снижение вовлеченности в работу», — отметила в беседе с Газета.ру управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

При этом, психологическое состояние своих сотрудников отслеживает лишь 20% работодателей, в то время как 14% основывается просто на опросах внутри коллектива.

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В Серебряных Прудах благоустраивают «Яблоневый сад»
08 ноября 2023, 17:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

‍В Серебряных Прудах приступили к благоустройству Яблоневого сада. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
За благоустройство и модернизацию яблоневого сада в п. Успенский проголосовало большое количество жителями в ходе общероссийского голосования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«<…> В сквере уже выполнены проведенные работы, частично произведен демонтаж перекрытий и небольших архитектурных форм, демонтированы и опоры уличного освещения. Проведены работы по планировке территории и устройству основания под твердые покрытия», - отметил начальник службы стабильности и благоустройства Александра Титова.

Кроме этого, перед началом работ были учтены пожелания жителей по обустройству парка.

Стоит отметить, что открыть Яблоневый сад планируется в августе 2024 года. 

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#московская область
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В Мытищах прошел большой этнографический диктант
08 ноября 2023, 17:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» провели в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие проходило с 3 по 8 ноября на базе библиотеки мытищинской школы № 3.

«В школе № 3 в этнографической акции на базе нашей школы приняли участие порядка 150 учащихся и педагогов. Диктант впервые прошёл в 2016 году и тогда участие в нём приняли 90 тысяч жителей России. В 2022 году –уже более 4 миллионов человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежные стран проверили свой уровень этнографической грамотности», –  отметила заместитель директора МБОУ СОШ №3 Елизавета Аверьянова.

Стоит отметить, что диктант ежегодно проводится в  канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах. Благодаря диктанту школьники смогли узнать и познакомиться с культурой народов России.

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Андрей Воробьев встретился с главой Дмитровского городского округа
08 ноября 2023, 16:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильей Поночевным. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встречи губернатор с главой обсудили развитие Дмитровского городского округа, а также  реализацию губернаторских и президентских программ.

«Дмитровский городской округ у нас заметно развивается - и туризм, и сельское хозяйство, и президентские программы в контексте  капитального ремонта школ, объектов здрава, техникума, развития дорог.<…> Мы встречались в конце лета с жителями городского округа, чтобы получить новые наказы<…> ».,- отметил  Андрей Воробьёв.

Кроме этого, были подведены итоги работы за 5 лет.  С 2019 года в Дмитровском округе запустили 13 станций обезжелезивания, отремонтировали 15 учреждений здравоохранения и привели в порядок 2 ВЗУ. 

По словам главы, до  конца 2023 года планируется завершить 6 проектов на 8,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что с 2024 года будут осуществляться 13 инвестиционных проектов, среди которых, вторая очередь терминально-логистического центра «Белый Раст».

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#взу
#андрей воробьёв
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Профессор Алексейчева заявила о пользе внедрения ИИ на ЕГЭ
08 ноября 2023, 16:26

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Профессор Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева заявила, что внедрение технологий исуственного интеллекта в проверке работ ЕГЭ будет полезен, поскольку способствует снижению среднего балла при поступлении, а также уравняет учеников из разных регионов России.
Она отметила, что ИИ будет запрограммирован и на то, чтобы отслеживать списывание учеников во время экзаменов.

«Нейросеть не заменяет человека при проверке ответов школьников, а дополняет его, выступая в роли первичного фильтра. Искусственный интеллект анализирует видеоматериалы и отмечает моменты для проверки, позволяя экспертам сосредоточиться на анализе наиболее значимых эпизодов», – пояснила в беседе с Газета.ру Алексейчева.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в вузы в следующем учебном году (2024/2025). Так, по русскому языку для поступления в высшее учебное заведение необходимо набрать минимум 40 баллов, а по математике – 39.

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#егэ
#вузы
#искусственный интеллект
#технологии
#образование
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МЧС: домофоны жилых домов в России начали подключать к системе оповещения о ЧС
08 ноября 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Александр Уткин

В систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в России начали включать домофоны жилых домов. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков.
Впервые о планах по реализации подключения домофонов к системе оповещения глава МЧС впервые сообщил в июле.

В настоящее время, по его словам, специалисты ведомства уже занимаются подключением домофонов многоквартирных жилых домов к системе оповещения при ЧС. 

Также Куренков добавил, что руководство МЧС положительно оценивает такое нововведение, поскольку это будет удобно для граждан и позволит повысить охват и расширить возможности системы оповещения населения. 

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#мчс
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#специалисты
#дома
#жилой дом
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В Дмитровском городском округе открыли «Парту героя»
08 ноября 2023, 15:46

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

«Парту героя» открыли в Синьковской школе № 1 Дмитровского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Именную парту установили в кабинете истории. «Парта героя» названа в честь выпускника этой школы Александра Евдокимова.

Александр в 1981 года был призван в армию, где полтора года проходил службу в Афганистане в сапёрной роте. Но за три недели до демобилизации 11 сентября 1983 года, он погиб, подорвавшись на мине. Посмертно он был награждён Орденом Красной Звезды.

В торжественном обстановке прошла церемония открытия «Парты героя». В мероприятии приняли участие ученики 8-11 классов, юнармейцы, кадеты и депутаты Московской областной Думы и местного совета депутатов.

««Парта героя» -это не только мемориал в память о конкретном человеке, который жил, мечтал, учился и пожертвовал собой при защите Родины. Она символ всех героев, которые есть на нашей земле и в нашей великой и сильной стране», - отметила начальник управления образования  Татьяна Малинникова.

Стоит отметить, что образовательный проект «Парта Героя» активно реализуется на территории Дмитровского округа  второй год.

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#дмитровский городской округ
#подмосковье
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«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам
Психолог Кардиакос рассказала о хамстве и о том, как ему противостоять
08 ноября 2023, 15:17

Фото: iStock/AaronAmat

Каждый человек ежедневно сталкивается с определенным набором стресс-факторов. Однако, если поменять приносящую несчастье работу и пересесть с вечно ломающегося автомобиля на новый вполне себе реально, то вот избавиться от всех грубых и невоспитанных людей – просто не возможно физически.
Как определить настоящего хама и дать ему отпор – рассказала корреспонденту «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо научиться отличать действительно хамское поведение от простой агрессии, которая может быть направлена не на вас.

«Стоит отметить, что хамство – тип поведения, который отмечается грубым, наглым, едким способом общения», - отметила психолог.

Она также напомнила, что одна из главных отличительных особенностей хамов – это яркое, демонстративное поведение. Человек намеренно хочет показать вам, как он едок и саркастичен. 

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«Есть люди очень ранимые, для которых текст без смайликов – уже хамство. Им тяжело читать и слышать неприветливую речь. Допустим, говорит человек без улыбки – и это тоже будет казаться хамством», - подчеркнула Кардиакос.

Психолог объяснила, что если человек слишком уж сильно чувствителен к жестикуляции и мимике, то он запросто может наткнуться на подмену понятий и повесить на человека клеймо хама, когда он совсем этого не заслуживает. 

Эксперт дала несколько вариантов поведения для тех, кто столкнулся с настоящим хамством.

«Это может быть возвращение наблюдения – «Я сейчас вижу, что ты мне хамишь, я не готова отвечать в подобной форме», - посоветовала специалист.

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Этот вариант подходит людям со стабильной психикой и здоровыми личными границами. Иными словами, тем, кто спокойно умеет говорить людям твердое «нет». 

«Если вы очень ранимый человек, то здесь может помочь максимальная дистанция – замолчать и ретироваться, или сказать – «продолжим позже». Минимум слов – максимум расстояния», - объяснила Кардиакос.

Так может попробовать избавиться от хама человек, который очень тонко переживает всё происходящее и не готов столкнуться с волной негатива, исходящей от оппонента, но и честно отказаться от разговора сил у него не хватает.

«Переучить хама может только тот, кто его воспитал», - в завершении подчеркнула психолог.

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#психолог
#стресс
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