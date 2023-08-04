Администрации Президента России оценила деятельность волонтёра экологический акций

Фото: пресс-служба Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко вручил благодарственное письмо волонтёру премии «Экология — дело каждого» Анне Пермяковой.
Церемония награждения состоялась в рамках торжественного открытия Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Петропавловске-Камчатском, сообщает «Радио 1» пресс-служба Международной детско-юношеской премии .
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценил деятельность волонтёра Анны Пермяковой, которая занималась организацией множества экологический акций совместно с Росприроднадзором.
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Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценил деятельность волонтёра Анны Пермяковой, которая занималась организацией множества экологический акций совместно с Росприроднадзором.
«От всей души хочу поблагодарить первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко за такую высокую оценку и поддержку, и конечно, главу Росприроднадзора – за возможность помогать такой нужной и доброй экопремии, я рада, что хоть немного могу помочь нашей природе и окружающей среде вместе с другими волонтерами», — отметила волонтёр премии Анна Пермякова.Премия «Экология — дело каждого» создана по инициативе главы Росприроднадзора Светланы Радионовой в 2021 году.
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Алиса Сергиенко