Администрация Балашихи запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва

С началом учебного года все родители российских школьников вернулись, а кто-то только вступил в школьные чаты. Домашние задания, новые учебники, тетради, деньги в фонд школы — именно в чатах обсуждаются эти вопросы, а также ещё тысяча мелких проблем из жизни школьников.