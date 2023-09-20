Администрация Балашихи запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва

Администрация городского округа Балашиха запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва газа, который произошёл на Октябрьской улице в жилом доме.
Обратиться на горячую линию можно по номеру: 8 (495) 524 14 99.
Кроме того, горячая линия для помощи пострадавшим от последствий взрыва газа работает в общественной приемной партии «Единая Россия». Она доступна по номеру: 8 (985) 193 64 03.
На горячую линию можно обратиться за любой помощью: по бытовым, юридическим и иным вопросам.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.
Причиной взрыва в балашихинской девятиэтажке могла стать утечка газа в квартире.
Кроме того, горячая линия для помощи пострадавшим от последствий взрыва газа работает в общественной приемной партии «Единая Россия». Она доступна по номеру: 8 (985) 193 64 03.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Андрей Воробьёв поговорил с жителями дома, пострадавшего от взрыва газа.
Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.
Причиной взрыва в балашихинской девятиэтажке могла стать утечка газа в квартире.
Алиса Сергиенко