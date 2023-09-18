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Германия отнимает у Польши, своего союзника по НАТО, крайне ценный ресурс — рабочую силу в виде беженцев с Украины, которые хотят трудиться на благо Берлина, а не Варшавы. Об этом 18 сентября пишет хорватская газета Advance.
Германия отнимает у Польши ценный ресурс - украинских беженцев. Об этом пишет Advance.
Согласно данным издания, Берлин в настоящее время сильно нуждается в рабочей силе, так как поток мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока и Азии почти иссяк. Однако им на смену пришли переселенцы с Украины.
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Согласно данным издания, Берлин в настоящее время сильно нуждается в рабочей силе, так как поток мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока и Азии почти иссяк. Однако им на смену пришли переселенцы с Украины.
«Сейчас происходит настоящий исход украинских беженцев из Польши. Они уезжают в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты и другие преимущества», — заявляет автор статьи.При этом Варшава, утверждает он, недовольна сложившейся ситуацией — польские власти всерьёз рассчитывали,, что украинцы будут работать на благо «Речи Посполитой». Однако «цифры показывают, что более 350 тысяч украинских беженцев покинули Польшу за последний год <...> и большинство из них перебрались в Германию. <...> Немецкий "экономический локомотив" помчится дальше и еще быстрее, и Берлин заинтересован именно в этом»,», — констатирует Advance.
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Артем Путинцев