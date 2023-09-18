Advance: Германия отнимает у Польши ценный ресурс — украинских беженцев

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя три с половиной часа после перекрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Автомобильное движение по мосту было перекрыто около 19:30 мск в целях безопасности, после того как Минобороны РФ сообщило о том, что над юго-западной частью Крыма было сбито два украинских БПЛА.



