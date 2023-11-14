Адвокат Айвар объяснила, почему женщины не могут стать мамами без высшего образования

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Член Совфеда от Челябинской области Маргарита Павлова призвала переориентировать девушек с получения высшего образования на рождение детей. Она отметила, что сегодня растёт целое поколение «несчастных женщин», которые из-за поиска себя упускают возможность стать мамами.
Адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар напомнила, что в России право на образование, согласно Конституции, имеют как мужчины, так и женщины. В беседе с «Радио 1» собеседница также подчеркнула, что низкий уровень образованности среди девушек приведёт ухудшению качества жизни в стране.
Чтобы повысить уровень рождаемости в стране, не обязательно прибегать к запретительным мерам, уверена собеседница. Правозащитница призвала создать условия, при которых женщины в России смогут и получать образование, и рожать детей. Например, сделать образование более доступным с помощью дистанционных технологий, создать ясли для грудных малышей и сделать более доступные детские пособия.
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«Желание загнать девчонок в какой-то низкий уровень образованности для того, чтобы у них мозгов хватало только на то, чтобы рожать детей, – это возвращение в тоталитарное прошлое, когда женщина была домохозяйкой, рабыней, а не хранительницей очага, которая только и делала, что обслуживала всё семейство <…> Отсутствие образования среди женщин приводит к негативным последствиям и для самой женщины, и для её детей. Когда муж покидает семью, погибает, или с ним что-то случается, женщина остаётся одна без образования, при этом на руках у неё пятеро малышей. Что в этой ситуации сделало государство, чтобы обеспечить эту семью, чтобы они смогли жить в достойных условиях?», — отметила Айвар.
«У нас до сих пор нет яслей, куда можно отдать ребёнка, например шестимесячного возраста и младше, чтобы после родов женщина смогла выйти на работу, приносить пользу государству и обществу и в то же время воспитывать ребёнка», — заключила адвокат.Читайте также:
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Екатерина Шмакова