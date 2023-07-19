Адвокат Айвар призвала освободить женщин от домашних дел, чтобы повысить демографию

Фото: IStock/kzenon
«Это нарушение прав женщин, если не сказать более грубо. Мы хотим, чтобы у нас женщины были необразованные домохозяйки, которые только и делают, что рожают и воспитывают детей? Но мы так долго боролись за эмансипацию, за равенство прав, которые у нас прописаны в Конституции, а сейчас нам Мурашко говорит: “Нет, девочки, вы нужны, чтобы детей рожать. Какая карьера, давайте домохозяйством занимайтесь”», — сказала Людмила Айвар в разговоре с «Радио 1».Правозащитница отметила, что повышать рождаемость нужно, не прибегая к ущемлению прав. Так, адвокат предложила, наоборот, дать женщине больше возможностей, чтобы она смогла совмещать работу и семью. Людмила Айвар призвала упростить процедуру принятия детей в детские сады, а также ввести выплаты в случае, если россиянка не может отдать ребёнка в детский сад или нанять няню.
«Сегодня женщины занимают ключевые посты в компаниях. Женщин больше, чем мужчин, у женщины продолжительность жизни больше, чем у мужчин, женщина больше стимулирована, чтобы зарабатывать, девочек в вузах стало больше, чем мальчиков. С учётом того, что у нас сейчас идёт СВО, мальчиков становится всё меньше. Кто будет содержать детей, если девочка в раннем возрасте родит ребёнка, на кого ей надеяться? Государство ей не помогает в такой степени, чтобы ей было комфортно детей содержать», — заключила Людмила Айвар.Адвоката поддержала и врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева. В беседе с «Радио 1» она отметила, что не все женщины хотят и могут завести большую семью.
«Ради государства все женщины бросят заниматься любимым делом, творчеством, отойдут в сторонку, будут варить борщи, щи и рожать, рожать, рожать? Конечно, для кого-то это самая большая радость в жизни, а кто-то совершенно не в этом видит свою цель и предназначение», — сказала Любовь Ерофеева.Ранее специалист также раскритиковала заявление Мурашко о планах ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Она напомнила, что по Конституции, россиянки имеют право на аборт, а материнство в стране – добровольное.
Читайте также:
В Афганистане официально запретили средства контрацепции
Эксперт ВОЗ объяснила, что влияет на снижение числа абортов в России
Волынец объяснила необходимость проводить аборты исключительно по системе ОМС