Адвокат Бессонова рассказал, как выплатить алименты без денег

РИА Новости/Михаил Мордасов
Расчёт производится на основе размера алиментов, полагающихся ребёнку по закону в долях к доходу должника.
Также есть возможность покрыть алименты продуктами и одеждой. По словам адвоката, закон может позволить такое исключительно тем родителям, которые умеют договариваться друг с другом.
Ранее в подмосковной ФССП разъяснили порядок выплаты неустойки по алиментам. В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области рассказали, как взимается неустойка по алиментам. Это штрафная санкция для должника, которая предусмотрена наравне с административной и уголовной ответственностью за несвоевременную уплату алиментов.