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Адвокат Чекман сообщил о состоянии арестованного наместника Киево-Печерской лавры

18 июля 2023, 07:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Никита Чекман рассказал о состоянии здоровья иерарха на сегодняшний день. Об этом пишет ОСН.

«С ним сейчас все в порядке, состояние здоровья удовлетворительное», — цитирует издание слова юриста.

Чекман добавил, что в настоящее время митрополит находится в спецкорпусе.

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#адвокат
#лавра
#митрополит
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Навка рассказала о первой встречи с Костомаровым после его выписки
18 июля 2023, 00:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российская фигуристка Татьяна Навка впервые встретилась с бывшим партнёром на льду Романом Костомаровым после выписки спортсмена из больницы. Соответствующий пост Навка опубликовала в социальных сетях.
«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с женой Оксаной у нас дома. Такая тёплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись», — цитирует Life слова олимпийской фигуристки.

Навка добавила, что не устаёт восхищаться силой духа и характером Костомарова, а также преданностью его супруги.

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#Навка
#Костомаров
#выписка
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Специалист МГУ Шабалин прокомментировал обнаружение в водах около Тайваня «рыбы судного дня»
17 июля 2023, 21:15

Фото: iStock/Johan Holmdahl

Специалист Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин назвал информацию о «рыбе судного дня» высосанной из пальца сенсацией.
По его словам, после подводных землетрясений, рыбы, обитающие на глубине всплывают на поверхность. Об этом он сообщил изданию «Царьград». 

Информация о том, что ее появление предвещает катастрофу или природные катаклизмы, специалист назвал вымыслом. 

Шабалин подчеркнул, что сельдяной король, который живёт в Атлантике и Тихом океане не является рыбой судного дня. Необычное название рыбы обусловлено тем, что она часто плавает в косяках сельди, заключил специалист. 

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#Тайвань
#рыба
#судный день
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Пробка образовалась между Ростовом и Таганрогом
17 июля 2023, 20:54

Фото: iStock/MaYcaL

Пробка длиной в 3 км образовалась на трассе Е58 между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.
РИА Новости пишет, что на трассе Е58 между Ростовом-на-Дону и Таганрогом возникла 3-киллометровая пробка. В Мариуполе также затруднено движение автомобилей.
 
Ранее власти Запорожской, Херсонской областей и ДНР сообщили о временной отмене комендантского часа, который был введен в рамках военного положения.
 
Решение было мотивировано необходимостью содействовать движению автомобилей из Крыма по альтернативным маршрутам после теракта на Крымском мосту.

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#пробка
#затор
#Крымский мост
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Героям СВО, подбившим вражескую бронетехнику, вручили сертификаты на 1 млн рублей
17 июля 2023, 20:27

Фото: Константин Семенец

Награждение бойцов состоялось в рамках концерта, который организовали «Русская Медиагруппа» и Правительство Московской области для участников СВО, их близких и контрактников, которые готовятся отправиться на передовую.
Мероприятие прошло в рамках всероссийского патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио» в пункте отбора военнослужащих по контракту в Балашихе. Для гостей выступили Денис Майданов, Ирина Дубцова, Елена Север, Николай Басков и   Burito. Вели концерт Дмитрий Певцов и Алла Довлатова.
С инициативой учредить денежную премию российским военнослужащим от артистов за подбитую вражескую бронетехнику на ПМЭФ-2023 выступил музыкальный продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. 

«Мы очень благодарны нашим артистам, которые откликнулись на призыв Владимира Киселева. Они абсолютно бескорыстно участвуют в наших Агитбригадах, вот в таких мероприятиях и сами находят возможность выделять средства – это, безусловно,  очень важно. Ведь все, что происходит, касается каждого из нас. И от нашей поддержки, от личного вклада многое зависит, – сказал председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин. – Я считаю, что такие мероприятия, наши Агитбригады, которые проходят по всей стране, в том числе на новых территориях – хороший способ напомнить всем, что Победа зависит от каждого. Спасибо артистам, которые откликнулись и приняли участие в сегодняшнем концерте,  и, конечно, низкий поклон нашим героям».  
В июне этого года под командованием бойца с позывным «Потап» подразделение выполняло боевую задачу по поражению опорного пункта противника. Находясь под огнем, они не покинули свои позиции. В ходе разведки  обнаружили 155-милиметровую гаубицу американского производства М777, которую удалось ликвидировать. За это сегодня Сергей Бунин вручил командиру сертификат на 1 миллион рублей.
 
«После проведенной разведки расчетом БПЛА была обнаружена цель. После первого снаряда получил корректуру и вторым - поразил 155-миллиметровую гаубицу противника М-777 производства США, - поделился «Потап». -  О том, что меня будут награждать, сообщило командование. Было очень приятно, что про нас не забывают. Всем ребятам, которые защищают Родину - мужества.  Победа будет за нами!».
За мужество и отвагу, а также уничтожение военной техники противника сертификат получила семья Владимира, героически погибшего в зоне СВО. Его вручил народный артист России Николай Басков дочери бойца Ирине. 

«Большое спасибо организаторам мероприятия, звездам, которые поддерживают нас, наших бойцов. Сейчас как никогда нужно быть сильными, держаться вместе. Такими концертами вы подбадриваете ребят, они понимают, что нужны своей Родине. Ведь моральный дух – превыше всего. Большое спасибо, что не забываете наших героев», - отметила Ирина. 
Когда началась спецоперация, Владимир не раздумывая отправился на фронт. В декабре 2022-го колонна танков противника планировала прорвать позиции. Самолет под его управлением выполнял боевую задачу по ее уничтожению, но был подбит и через несколько секунд врезался в скопление бронетехники ВСУ. В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв удалось предотвратить, позиции наших передовых штурмовых групп были сохранены. 

«Когда случилось все, что происходит последнее время, мы – артисты, которые несут через свое творчество радость, позитив, не могли остаться в стороне. Для меня сегодня большая честь быть здесь с вами, сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. Сегодня мы как никогда понимаем, как важен ваш профессиональный долг. И хотим поддержать не только песнями. У нас есть возможность сделать это финансово, с открытым сердцем, – сказал народный артист России Николай Басков. –  Вот Григорий Лепс уже выполнил данное слово, я сегодня очень рад, что также смогу помочь». 
Также за уничтожение вражеской бронетехники образца НАТО – БМП «Брэдли» сертификат из рук депутата Госдумы, народного артиста России Дмитрия Певцова получил боец с позывным «Маэстро».   

«Цель была получена, заранее были известны координаты. Первым же выстрелом испугал экипаж и спокойно доработал с последующей пары выстрелов технику - добил прямым попаданием с танка на 9,5 км, - рассказал  «Маэстро». - Если честно - это очень сильно мотивирует на дальнейшую работу, дает стимул. Мои сослуживцы рады, что я удостоился такой награды. Любой из них хотел бы оказаться на моем месте. И я уверен, что ребята будут стремиться к этому».
Дмитрий Певцов поблагодарил бойца за самоотверженность. Он отметил, что часто общается с участниками СВО и гордится знакомством с каждым из них.

«Я всегда встречаюсь с бойцами – либо там, либо здесь и говорю  - передайте вашим родным, близким, вашим родственникам – женам, матерям, родителям от меня лично слова поддержки. Потому что всегда в расставании тяжелее тем, кто остается, - сказал Дмитрий Певцов. -  Горжусь, что поздравляю самого «Маэстро». Низкий поклон».
 
На концерте присутствовали бойцы, которые служат по контракту. Кто-то только готовится отправиться в зону СВО, а кто-то, как военный с позывным «Фома», уже успел проявить себя в ходе спецоперации.  Под его командованием была обнаружена и уничтожена американская гаубица польского производства «Краб». Сертификат на 1 миллион рублей ему вручил первый заместитель комитета по культуре Госдумы РФ, заслуженный артист России Денис Майданов.

«Есть реальный фронт, где сейчас наши ребята, которые выполняют свой долг. А мы – культурный фронт – это творческие люди, которые встали и сказали – мы со своей Родиной. Они ездят по госпиталям, на фронт. Артист должен выступать не только в Кремлевских залах, он должен быть там – где по-настоящему  нужен. Поэтому мы не могли не откликнуться на эту замечательную инициативу «Русской Медиагруппы»,  - сказал Денис Майданов и поблагодарил бойца за мужество и героизм. - Спасибо, «Фома», низкий тебе поклон».
Ирина Дубцова исполнила со сцены свои главные хиты. Одну из песен, как признается исполнительница, она написала сразу после посещений центра для контрактников. 

«Я сегодня стою на этой сцене, чтобы сказать всем вам огромное спасибо от лица всех женщин – матерей, дочерей, сестер жен. Потому что то, что вы делаете – это бесценно. И мы не перестаем вами гордиться и молиться за вас, – обратилась к бойцам Ирина Дубцова. – Я очень долго хотела написать песню о том, что сейчас делают наши ребята в зоне спецоперации, но не получалось. И вот я побывала в пункте отправки ребят – контрактников, приехала, чтобы поддержать их. И после этого за 20 минут написала в машине песню и назвала ее просто – «За нас!». 
Пункт отбора военнослужащих по контракту в Балашихе был открыт поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в апреле 2022 года. За это время сюда приехало около 3 тыс. добровольцев.

«На территории пункта по поручению Правительства созданы все условия для того, чтобы любой желающий мог приехать, подать документы, в сборе которых мы ему помогаем. Боец проходит медицинскую комиссию, размещается здесь в казарме, поступает на довольствие, проходит дополнительную подготовку и после этого уже уезжает в войска, - рассказал глава г.о. Балашиха Сергей Юров. – Сегодня мы собрались в актовом зале пункта отбора на большой концерт, который организован «Русской Медиагруппой». Военнослужащие чувствуют, понимают то, что в тылу есть люди, которые помогают ни словом, а делом, чтобы приблизить нашу Победу. Я благодарен организаторам мероприятия и всем тем, кто пришел сегодня поддержать наших ребят».


#СВО
#Подмосковье
#военные
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Хуснуллин: До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста
17 июля 2023, 20:02

Фото: iStock/Tgordievskaya

До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста и запустить движение в тестовом режиме, а затем начать по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Полная картина состояния моста будет к часу ночи.
 
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению.
 
Также в своём отчете перед президентом Хуснуллин рассказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме.
 
Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.

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#Крым
#Крымский мост
#Хуснуллин
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Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению
17 июля 2023, 19:50

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению.
Также в своём отчете перед президентом Хуснуллин рассказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме.
 
Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.
 
Ранее, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка.

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#Хуснуллин
#Крымский мост
#Крым
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Полковник Ходаренок нашел способ защитить Крымский мост от новых атак
17 июля 2023, 19:43

Фото: iStock/andreymuravin

Крымский мост удастся защитить от новых атак морских беспилотников в том случае, если будет использовано сплошное плавучее боновое заграждение. Об этом заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок, отставной полковник ВС РФ.
В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что защитить конструкцию крайне сложно, однако это можно сделать. 
 
«Задача обороны Крымского моста от безэкипажных катеров весьма сложна, но решаема. Я бы рассмотрел возможность прикрытия этого мостового перехода плавучими боновыми и минно-взрывными заграждениями по всей его протяженности», - уверен Ходаренок. 

По его словам, необходимо значительно усилить оборону моста, при этом, нужно использовать для этого скорострельные многоствольные 30-мм пушки. Он также подчеркнул, что такое заграждение окажется довольно дорогим, а построить его будет сложно. 

«Однако важность Крымского моста и его значение для полуострова в целом и для хода специальной военной операции в частности, на мой взгляд, позволяют государству в сложившейся обстановке пойти на подобные затраты», - подытожил Ходаренок. 

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#Крымский мост
#атака
#защита
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Депутат Нилов объяснил, какие собаки должны быть в наморднике на выгуле
17 июля 2023, 19:34

Фото: iStock/Osobystist

В Государственной думе подготовили законопроект, который предполагает введение штрафа размером до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без использования намордника и поводка.
Кабмин уже одобрил эту инициативу. О необходимых мерах к выгулу собак для обеспечения безопасности граждан порассуждал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В беседе с Общественной службой новостей он рассказал, что фракция ЛДПР уже давно выступила с инициативой, которая касается введения ответственности за нарушение правил выгула собак. Так, по его мнению, нападения любых собак на взрослых или детей – недопустимы. Тем более, если это связано с безответственным поведением граждан. 
 
«Лично наблюдал, как в парках гуляют маленькие дети, только учатся ходить. И тут же ходит собака бойцовской породы без намордника. Спрашиваю хозяйку, почему собака не на поводке, не в наморднике. Говорит: “Она добрая”. Но у собаки есть инстинкт, если она почувствует опасность — она может наброситься. Поэтому обязательно должны быть жесткие правила выгула для собак. Для особых пород — только в наморднике, только в ошейнике», - отметил Нилов. 

Он также выразил уверенность в том, что проблема в вопросе выгула собак носит всероссийский характер. Кроме того, он подчеркнул, что зачастую причиной появления бездомных собак оказывается то, что животных просто бросают.

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#собаки
#нападение
#Госдума
#намордник
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Россияне смогут подать заявку на получение званий профессора или доцента через «Госуслуги»
17 июля 2023, 19:33

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Министерство науки и высшего образования РФ объявило о возможности оформления документов для получения ученых званий профессора и доцента через портал «Госуслуги».
Вузы и научные организации смогут представлять необходимые для присвоения ученых званий сведения на портал в Минобрнауки России, сообщило ведомство в своем телеграмм-канале. 

Возможность предоставить документы на бумажных носителях также будет сохранена. Новые возможности введены для удобства и экономии времени. При подаче документов в традиционной форме, учебным или научным организациям будет необходимо заполнить форму ​и предоставить аттестационное дело, как было установлено ранее.

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#Госуслуги
#образование
#ученые звания
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