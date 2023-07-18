Адвокат Чекман сообщил о состоянии арестованного наместника Киево-Печерской лавры

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Адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Никита Чекман рассказал о состоянии здоровья иерарха на сегодняшний день. Об этом пишет ОСН.
«С ним сейчас все в порядке, состояние здоровья удовлетворительное», — цитирует издание слова юриста.
Чекман добавил, что в настоящее время митрополит находится в спецкорпусе.
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