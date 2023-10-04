Адвокат Чубайса прокомментировала информацию о том, что он сменил имя

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Ольга Козырева, адвокат экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса опровергла информацию о том, что он сменил имя. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках ВЭФ рассказал, что не понимает решения Чубайса уехать из России, поскольку в «Роснано» из-за этого решения в настоящее время разворачивается нестабильная ситуация, в организации обнаружена большая финансовая дыра.
Также Путин рассказал, что ему показали распространившуюся в интернете фотографию, где сообщается, что Анатолий Чубайс сменил имя на Моше Израилевича.
Козырева в свою очередь заявила, что это фейковая информация, поскольку Чубайс официально не менял ФИО.
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Также Путин рассказал, что ему показали распространившуюся в интернете фотографию, где сообщается, что Анатолий Чубайс сменил имя на Моше Израилевича.
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Анастасия Чинкова