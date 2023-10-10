Адвокат Данильченко рассказала, что нельзя делать с ипотечной квартирой

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Ипотечную квартиру нельзя продать, подарить, а также выделить в ней долю без участия банка.
Запретные действия с ипотечной квартирой перечислила адвокат Виктория Данильченко, сообщает NEWS.ru.
Если сделка совершена без согласия банка, он в праве требовать признания её недействительной или потребовать досрочного исполнения обязательства, а также обратить взыскание на заложенное имущество вне зависимости от того, кому оно принадлежит.
Перед тем как подарить квартиру или долю ребёнку, необходимо получить у банка-залогодержателя согласие на распоряжение квартирой, объясняет Данильченко. Нужно учитывать, что банк не всегда одобряет такие сделки.
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Если сделка совершена без согласия банка, он в праве требовать признания её недействительной или потребовать досрочного исполнения обязательства, а также обратить взыскание на заложенное имущество вне зависимости от того, кому оно принадлежит.
«Потому что получается, что меняется плательщик и новый плательщик также должен подтвердить свою финансовую состоятельность. И по этой причине банк редко одобряет сделки в отношении несовершеннолетних детей», — подчеркнула Виктория Данильченко.Читайте также:
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Мария Фирсова