Адвокат Добровинский раскрыл, на какую компенсацию может рассчитывать Лада Дэнс после аварии

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«Человек, который попал в аварию, безусловно, может обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба перевозчиком. Можно предъявить траты на лечение, также можно взыскать понесённый материальный ущерб во время периода неработоспособности, пока он находился на лечении, или если при аварии была получена инвалидность», — рассказал адвокат Александр Добровинский.Читайте также:
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