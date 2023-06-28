Адвокат Добровинский назвал «позором демократии» сжигание корана в Швеции

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Он добавил, что такое невозможно в современном толерантном обществе
Полиция Швеции разрешила сжечь Коран у главной мечети Стокгольма. Российский адвокат Александр Добровинский рассказал «Радио 1», что такой поступок можно считать позором демократии.
Напомним, 28 июня мусульмане празднуют Курбан-байрам. Все причастные в этот день вспоминают жертву пророка Ибрахима, ходят в мечети и раздают милостыню бедным и голодающим.
Ранее «Радио 1» писало, что 19-летний Никита Журавель сжег Коран рядом с волгоградской мечетью и снял это на видео. Во время допроса в следственном комитете он рассказал, что делал это по указанию украинских спецслужб.
«Я не могу себе даже представить, как такое возможно в современном "толерантном" обществе... Мы чтим и уважаем все праздники, поскольку это и есть уважение к человеку, исповедующему ту или иную религию. Позор "демократии"», — сказал адвокат Александр Добровинский.
Ранее «Радио 1» писало, что 19-летний Никита Журавель сжег Коран рядом с волгоградской мечетью и снял это на видео. Во время допроса в следственном комитете он рассказал, что делал это по указанию украинских спецслужб.
Екатерина Шмакова