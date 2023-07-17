Адвокат Добровинский объяснил, как закон о самовыгуле животных сократит количество психологических травм

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«Закон, запрещающий самовыгул животных, очень правильно защищает людей, которых животное может сильно напугать и нанести серьезную психологическую травму. Собака способна проявить агрессию и укусить. Кроме того, питомец, гуляющий без поводка, может выскочить на дорогу и попасть под машину. Так что этот закон способен уберечь как людей, так и самих животных», — рассказал Александр Добровинский «Радио 1».Читайте также:
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