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Адвокат Кара-Мурзы* допустил его обмен на сидящего в Германии россиянина Красикова

13 августа 2023, 06:37

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом) Вадим Прохоров допустил возможность обмена своего подзащитного на россиянина Вадима Красикова, который отбывает пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.
При этом, по мнению Прохорова, сейчас официальный Берлин «не горит желанием» отдавать Красикова Москве, поэтому пока что возможность проведения подобного обмена оценивается не слишком высоко.

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, являющийся к тому же подданным Великобритании и имеющий вид на жительство в США, был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.


Россиянина Вадима Красикова осудили в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира с грузинским гражданством Зелимхана Хангошвили, который был соратником чеченского командира Шамиля Басаева.

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РКН не вмешивался в работу российского Google
РБК: Роскомнадзор не ограничивал работу сервисов Google на территории России
13 августа 2023, 05:05

Фото: iStock/bigtunaonline

В пресс-службе Роскомнадзора заверили, что не ограничивали работу никаких зарубежных поисковых систем на территории страны, включая Google. Об этом 13 июня сообщает РБК.
«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — уточнили в РКН. 

Российские пользователи вечером в субботу сообщили о сбоях в работе Google. Поисковая страница сервиса не открывалась на мобильных устройствах. Наиболее сильные неполадки, согласно данным сервиса Downradar, были зафиксированы в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Ранее Федеральная служба судебных приставов РФ сняла со счетов российского юрлица Google все деньги и перевела их на депозитный счёт ФССП. Решение о снятии средств было принято с целью обеспечения мер по судебным разбирательствам. За 2021 год компания неоднократно нарушала нормы законодательства, за что была подвергнута санкциям в виде штрафов. Общая сумма взысканий составила более 29 миллиардов рублей.

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#google
#роскомнадзор
#поисковики
#ограничения
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День строителя и левшей: какие праздники отмечают в мире и России 13 августа
В России 13 августа отмечают профессиональный праздник строители
13 августа 2023, 00:02

Фото: IStock/Nikolaeva Elena

Сегодня, 13 августа 2023 года, в России и во всём мире отмечают сразу несколько праздников, которые поднимают проблемы общества в современном мире. Подробнее о сегодняшнем дне — в материале «Радио 1».

День строителя  

В различных странах мира существует множество профессий, которые играют важную роль в обеспечении комфорта, безопасности и современного облика нашего мира. Одной из таких неотъемлемых профессий является строительство. День строителя – это праздник тех, кто создает и возводит здания, инфраструктуру и инженерные сооружения, делая нашу повседневную жизнь более удобной и функциональной.

В этот день проводятся праздничные мероприятия, на которых строители могут поделиться опытом, обсудить новейшие технологии и пути улучшения качества строительства.

Международный день левшей

Международный день левшей, который ежегодно празднуется 13 августа, посвящён признанию и поддержке этой части общества. Долгое время левши сталкивались с социальными и культурными стереотипами. В некоторых культурах использование левой руки ассоциировалось с негативными коннотациями. Однако с течением времени общество стало осознавать, что левши вовсе не хуже, а даже способны проявлять выдающиеся таланты и достижения наравне с правшами.

Международный день левшей напоминает нам о важности уважения к разнообразию и индивидуальным особенностям каждой личности. Современная наука также изучает особенности левшей, исследуя влияние латерализации мозга на развитие интеллекта и креативности.
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День встреч

День Встреч – это особый день, который приурочен к объединению людей, встречам с друзьями, родственниками, коллегами и теми, кто играл важную роль в нашей жизни. Этот праздник отмечается с целью подчеркнуть значение личных встреч, обогатить наши отношения и создать возможность пережить радость вновь встреченного общения.

В современном мире, насыщенном технологиями и цифровыми средствами связи, день встреч важен для нашей социальной жизни. Он напоминает нам о ценности личного контакта, теплоты взгляда, ободряющей улыбки и искреннего разговора. Ведь несмотря на преимущества виртуального общения, личные встречи сохраняют способность создать более глубокие и долгосрочные связи.

Евдокимов день 

Евдокимов День празднуется в России 13 августа. В этот день верующие чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке в Малой Азии. Евдокимов День отмечается в память о его богоугодной жизни и служении, а также как знак благосклонности к земледельцам и плодородию земли.

Согласно преданию, свою жизнь он вёл праведно и за это заслужил милость Божью. В качестве милования он был призван на небеса в возрасте 33 лет. Согласно легенде, после смерти праведника в его гробу начали происходить чудеса: скорбящий обрел утешение, а больной — исцеление.

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#строительство
#праздник
#общество
#мероприятия
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НТВ: Блогер-трансгендер Андрей Петров задержан в московском аэропорту Домодедово
12 августа 2023, 23:36

Фото: iStock/Vanessa_Nunes

В московском аэропорту «Домодедово» задержан трансгендерный бьюти-блогер Андрей Петров, ныне известный как Милана Петрова, сообщает телеканал НТВ. Причины задержания пока неизвестны.
Предварительно блогер сообщил о своем намерении вернуться в Москву и выйти на связь вечером.

В июле 2023 года глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина объявила о возбуждении в отношении Андрея Петрова административного дела из-за обвинений в распространении ЛГБТ-пропаганды и дискредитации армии.

Соответствующие материалы были переданы в суд. Также было принято решение о включении каналов блогера в реестр запрещенных сайтов.

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#домодедово
#блогер
#задержание
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Автор учебника истории рассказал о новом взгляде на Российскую империю
12 августа 2023, 21:31

РИА Новости/Владимир Астапкович

В новом учебнике истории для 5-9 классов будет пересмотрена оценка Российской империи. Об этом рассказал составитель пособия, ученый-историк Александр Чубарьян.
Он отметил, что одним из существенных моментов нового издания учебника истории стал новый подход к понятию «империя». Ученый также обратил внимание на важность понимания индивидуального взгляда на мировые исторические процессы у каждого отдельно взятого государства, имея в виду прежде всего страны, образовавшиеся из бывших советских республик.

Ранее все мировые империи состояли из заморских владений. Только Российская империя составляла единое географическое и экономическое пространство. Поэтому страны, ныне составляющие СНГ, присоединяясь к России, сразу входили в это пространство, становясь с Россией как бы единым целым. Поэтому, подчеркнул Александр Чубарьян, он видел для себя очень важной задачей разъяснение того, что Российская империя имела множество существенных различий с классическим вариантом колониализма, таким как, например Британская империя.

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#учёный
#страны
#учебник
#история
#россия
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Храм в Киевской области перешёл к раскольнической Православной церкви Украины
12 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Храм Почаевской иконы Богородицы в Киевской области перешёл из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает пресс-служба горсовета Бучи.
Решение о переходе было принято путём голосования среди местных жителей. По итогам, из 348 человек 337 проголосовали за переход в ПЦУ.

Напомним, что власти Украины преследуют цель полного запрета канонической УПЦ. Об этом сообщается в законопроекте, принятом по поручению президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, правительство поощряет захваты храмов УПЦ представителями ПЦУ, а также изгнание монахов и монахинь из монастырей и аресты священнослужителей, отказывающихся от перехода в раскольническую ПЦУ.

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#украина
#православие
#церковь
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Прошла первая корректировка траектории полёта аппарата «Луна-25»
12 августа 2023, 20:10

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Траектория полёта автоматической станции «Луна-25» к спутнику Земли была первый раз скорректирована в субботу, 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Напомним, что ракета-носитель «Союз-2.1б», который вывел на орбиту Земли автоматическую станцию «Луна-25», стартовал с космодрома Восточный 11 августа в 02:10 мск. Аппарат достигнет орбиты Луны 16 августа, а приземлится на её поверхности 21 августа.

Сегодня была проведена первая корректировка траектории пути аппарата «Луна-25», целью которого является первая в истории высадка на Южном полюсе Луны, взятие пробы грунта, с дальнейшим изучением грунтовых пород спутника, в том числе, на наличие воды.

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#луна
#аппарат
#роскосмос
#исследование
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Жительница Германии сочеталась браком со своим псом
12 августа 2023, 19:51

Фото: istockphoto/LSOphoto

На юге Германии в Ольденбурге молодая жительница Германии по имени Кристин вышла замуж за свою собаку. Церемонию бракосочетания организовал приют, где раньше жил пес, а провела городская мэрия.
«Жених», обычный дворовый пес по кличке Банту, 10 лет прожил в приюте для бездомных животных, откуда никто не хотел его забирать. А потом собаку взяла к себе Кристина и настолько полюбила своего питомца, что решила сочетаться с ним законным браком, сообщает Bild. К алтарю невесту вел ее отец, на пса надели смокинг. Вместо обручального кольца молодая жена будет носить на цепочке специально изготовленный медальон с выгравированной буквой «Б».

«Цивилизованный» Запад продолжает быстрыми темпами сходить сума. Даже немного удивительно, что в погоне за «толерантностью» молодая немка не выбрала для бракосочетания собаку одного с ней пола.

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Итальянский банкир на свадьбе публично унизил невесту отказом жениться

В Индонезии 41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына своей подруги

Собака, управляя гольфкаром, сбила четырехлетнюю девочку

#отец
#запад
#собака
#брак
#германия
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Итальянский банкир на свадьбе публично унизил невесту отказом жениться
12 августа 2023, 19:04

Фото: istockphoto/Rafal Kowalski

В Италии 64-летний банкир дождался свадьбы и отказал невесте в присутствии двухсот гостей. Таким образом он отомстил своей возлюбленной за недавнюю измену, о которой узнал.
Он с издевкой добавил потрясенной женщине, что теперь она может ехать в свадебное путешествие с тем, с кем изменяла ему. Свидетелями этой неординарной мести стали около двух сотен именитых гостей, приехавших на свадьбу в Турине, так как и невеста, и жених являются весьма известными в Италии людьми, сообщает Bild. Приведя своим поступком невесту и гостей в состояние шока, несостоявшийся жених удалился.

Униженная и расстроенная женщина покинула сорвавшееся мероприятие в слезах. Она готовит судебный иск против банкира, который опозорил ее. Она также жалуется, что над ней теперь смеется вся Италия, а люди на улице показывают на нее пальцем.

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#путешествие
#женщина
#италия
#мужчина
#люди
#свадьба
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Около 1300 машин стоит в пробке на Крымском мосту
12 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/Kichigin

На Крымском мосту, дважды закрывавшемся сегодня из-за атак украинских ракет, образовалась многокилометровая пробка из 1272 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на мосту.
В сообщении уточняется, что примерное время ожидания проезда с обеих сторон составляет два часа.

Ранее сообщалось о том, что российскими силами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты, пытавшиеся атаковать Крымский мост. Объект дважды закрывался, но автомобильного затора до происшествий не наблюдалось.

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#крымский мост
#пво
#пробки
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