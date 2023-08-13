Адвокат Кара-Мурзы* допустил его обмен на сидящего в Германии россиянина Красикова

Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Адвокат российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом) Вадим Прохоров допустил возможность обмена своего подзащитного на россиянина Вадима Красикова, который отбывает пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.
При этом, по мнению Прохорова, сейчас официальный Берлин «не горит желанием» отдавать Красикова Москве, поэтому пока что возможность проведения подобного обмена оценивается не слишком высоко.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, являющийся к тому же подданным Великобритании и имеющий вид на жительство в США, был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.
Россиянина Вадима Красикова осудили в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира с грузинским гражданством Зелимхана Хангошвили, который был соратником чеченского командира Шамиля Басаева.
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Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, являющийся к тому же подданным Великобритании и имеющий вид на жительство в США, был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.
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Артем Путинцев