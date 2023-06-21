Адвокат Карабанов объяснил, почему поджигателей лесов будет сложно отправить в тюрьму

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Адвокат Карабанов назвал максимальное наказание, которое может грозить поджигателям травы
В России могут ввести уголовную ответственность за намеренный поджог травы и леса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Однако поймать преступников будет трудно, отметил в разговоре с «Радио 1» председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.
Собеседник напомнил, что сегодня разводить костры можно только в специально отведенных местах. За нарушение россиянам грозит штраф. По мнению Кабанова, если в России введут уголовную ответственность за поджог травы, то преступникам может грозить лишение свободы.
«Обнаружение самих поджигателей будет несколько затруднительно, потому что не везде есть камеры фиксации. Тем не менее, наличие самой статьи уже может быть неким фильтром к тому, чтобы люди задумались, и таких преступлений не совершали», — сказал адвокат.
«Вполне вероятно, что санкции статьи могут содержать вилку наказания от штрафа и исполнительных работ и до реального незначительного срока лишения свободы. Все будет зависеть от того ущерба, который был причинен, и от личности самого правонарушителя», — добавил Александр Карабанов.Ранее подмосковные спасатели напомнили об опасных последствиях поджога травы.
Екатерина Шмакова