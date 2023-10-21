Адвокат Кудерко: мошенники пытаются платить в магазинах с чужих карт

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Мошенники вновь пытаются обналичивать деньги прямо на кассах российских магазинов, оплачивая покупки случайного человека чужой пластиковой картой. Об этом рассказала «Известиям» адвокат Елена Кудерко.
Как правило, объясняет адвокат, к жертвам обмана чаще всего обращаются с фразой типа «давайте я за вас заплачу, а вы отдадите мне деньги», аргументируя это тем, что якобы срочно нужны наличные, а банкомата рядом нет.
После этого покупателю действительно оплачивают приобретённые им товары на кассе, и он отдаёт мошенникам деньги. Однако при этом, говорит Кудерко, жертвой мошенника становится собственник той самой карты, с которой совершена оплата. Как правило, к моменту совершения подобного преступления карта уже является у кого-то украденной. Благодаря этому преступники могут положить себе в карман наличные без рисков и комиссий.
Естественно, что покупатель, чьи товары были оплачены чужой картой, рано или поздно всё равно обязательно узнает о мошенничестве — ведь действия с украденными картами фиксируются в отчетности магазина и на видеокамеры. Однако от неприятностей это человека не избавит, поскольку ему придётся объяснять правоохранителям, как такое вообще стало возможным. Мошенники об этом знают, поэтому стараются «не светиться» вблизи камер, подытожила Елена Кудерко.
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После этого покупателю действительно оплачивают приобретённые им товары на кассе, и он отдаёт мошенникам деньги. Однако при этом, говорит Кудерко, жертвой мошенника становится собственник той самой карты, с которой совершена оплата. Как правило, к моменту совершения подобного преступления карта уже является у кого-то украденной. Благодаря этому преступники могут положить себе в карман наличные без рисков и комиссий.
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Артем Путинцев