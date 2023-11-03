Радио1
Главная / Новости / Общество/ Адвокат предупредил о внезапных долгах по кредитной карте

Адвокат предупредил о внезапных долгах по кредитной карте

Адвокат Данилов предупредил о риске долга даже на неиспользуемой кредитной карте
03 ноября 2023, 07:58
Фото: istock / Kenishirotie

Фото: istock / Kenishirotie

Если кредитную карту не используют, на ней все равно могут появляться долги. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

Отмечается, что это касается кредиток, которые выдает банк при оформлении других банковских продуктов. Карта привязывается к конкретному счету, и в зависимости от условий договора может использоваться кредитной организацией.

Так, например, с кредитки могут плачиваться подписки или СМС-уведомления.

«Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности», — обратил внимание адвокат.

Данилов призвал внимательно изучать договор, в котором должны прописываться все нюансы. Если человек хочет закрыть кредитку, ему нужно закрыть долги по ней и подать заявление о расторжении договора и закрытии счета в банк. Также адвокат советует взять справу, согласно которой от банковской организации по кредитной карте нет претензий.

Читайте также:

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского

Глава Дагестана Меликов удивился поискам евреев в турбине самолета

В США разрешили казнить убийцу «невиданным ранее» методом
#карта
#банк
#карты
#договор
#долги
#адвокат
#фото
#человек
#смс
#заявление
#преподаватель
Читайте нас в
Interia: Евросоюз столкнулся с массовой депрессии
03 ноября 2023, 06:42

Фото: iStock/artJazz

В настоящее время Европа столкнулась с новой «эпидемией» — депрессией населения на фоне украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Interia.
«Депрессия и тревога становятся «эпидемией» в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — говорится в публикации.

Согласно данным Польского института экономики, в ЕС 62 % респондентов оценили своё психическое здоровье негативно из-за влияния конфликта на территории Украины.

Читайте также:

Политик Барака: США, после войны с Россией, поддерживают только аморальные люди

Путин призвал готовиться к усилению антироссийских санкций Запада

Евросоюз заполнил украинские хранилища избытком своего газа
#тревога
#депрессия
#сво
#украина
#европа
#евросоюз
Читайте нас в
Психолог рассказала, как выстроить обучение гиперактивного ребенка
Тимофеенко: ключевой аспект в обучении гиперактивного ребенка — контакт с учителем
03 ноября 2023, 06:32

Фото: IStock/Drazen Zigic

Гиперактивность — это один из составляющих диагноза, включенного в симптоматический комплекс синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Этот диагноз может вызвать трудности в обучении у детей. Анна Тимофеенко, руководитель службы психологической поддержки, поделилась своими рекомендациями для родителей, сталкивающихся с проблемами СДВГ или детьми, у которых возникают трудности с концентрацией внимания, в интервью «Известиям» 3 ноября.
В первую очередь, родителям следует обратиться к специалисту, чтобы определить, действительно ли у их ребенка есть расстройство или же он просто активный и беспокойный. Специалист отметила, что не каждый подвижный ребенок обязательно страдает СДВГ.

«Основным критерием гиперактивности является случай, когда ребенок не способен контролировать свое поведение, даже если это необходимо. Это означает, что ему нужен взрослый, который мог бы регулировать его действия и эмоции, так как он не в состоянии успокоить себя самостоятельно. Это не самая простая ситуация как для родителей, так и для всех специалистов, работающих с таким ребенком», — сказала она.
По мнению Тимофеенко, важным аспектом успешного обучения детей с проблемами активности является взаимодействие с учителем. Учитель должен относиться к ребенку с пониманием, не выделять его среди других и учитывать потребности ребенка в индивидуальном обучении. Например, детям с высокой активностью важно двигаться в перерывах между уроками. В зависимости от уровня активности ребенка, задания могут быть упрощены или уменьшены в объеме.

Читайте также:

Психиатр назвал Инстасамку и перестройку причинами когнитивных расстройств у детей

Психолог рассказала, как справиться с гиперактивным ребёнком

Как говорить с ребёнком, когда родители разводятся. Мнение психолога
#учитель
#ребёнок
#родители
#мнение
#психиатр
#эмоции
Читайте нас в
Врач-эндокринолог назвала болезни с симптомом в виде ранней седины
Врач Сидоркина: ранняя седина может появиться из-за гормональных проблем
03 ноября 2023, 05:41

Фото: iStock/triocean

Седина в большинстве случаев не представляет угрозу для здоровья, даже если появляется рано. Однако, иногда она может служить симптомом определенных заболеваний или быть следствием экологических проблем, заявил врач-эндокринолог Юлия Сидоркина в интервью «Газете.Ru».
Сидоркина отметила, что появление седых волос в основном связано с естественными процессами старения, так как с возрастом организм вырабатывает все меньше меланина. Обычно первая седина проявляется в возрасте 25–30 лет.

Тем не менее, ранняя седина может иногда быть связана с различными заболеваниями. Среди таких причин врач назвала гормональные нарушения, такие как проблемы с щитовидной железой или гипофизом, а также заболевания пищеварительной системы и аутоиммунные заболевания. Кроме того, дефицит различных витаминов и микроэлементов, таких как цинк, медь, железо, кальций, витамины группы В (особенно витамин В12) и витамин D, может спровоцировать появление седины.

Интересно, что беременность, период лактации, стресс и синдром хронической боли также могут влиять на внешний вид волос. Например, стресс вызывает высвобождение в кровь гормонов кортизола и адреналина, что может привести к сокращению сосудов, ухудшению кровообращения и питания волосяных фолликулов, что в свою очередь способствует появлению седых волос. Также врач отметила, что прием некоторых лекарственных препаратов может воздействовать на обмен витаминов и микроэлементов, что также может спровоцировать изменения в цвете волос.

Читайте также:

Трихолог Пичугина рассказала о связи облысения со сладкой газировкой

Врач Алендеев: Выпадение волос может указывать на заболевание печени

Врачи назвали два неочевидных симптома, которые могут привести к смерти
#изменения
#кровь
#врач
#приём
#нарушения
#дефицит
#заболевания
#витамины
#стресс
#беременность
Читайте нас в
Названы самые опасные методы лечения насморка
Доктор Гамзатов: для лечения насморка заливать в нос горчичное масло — опасно
03 ноября 2023, 04:38

Фото: istock / fizkes

При увеличении заболеваемости ОРВИ и гриппом доктор отоларингологии Калсын Гамзатов предостерег от использования неправильных методов лечения насморка, которые могут навредить здоровью, пишет URA.ru.
Один из таких опасных методов домашнего лечения, по мнению кандидата медицинских наук, — это ингаляции над картофелем, которые знамениты в народной медицине.

«В холодное время года многие люди попросту ошибочно применяют народные средства в попытке избавиться от насморка. Нередко, они применяют в нос сок свеклы, горчичное масло, смеси меда и сока алоэ, морковного сока, перекиси водорода и другие средства. Важно понимать, что в народных средствах невозможно контролировать концентрацию веществ, что может привести к проблемам с дыханием или вызвать аллергические реакции», — предостерегает доктор Гамзатов.
Лечение с использованием чеснока, который люди вставляют в нос, также может иметь негативные последствия. Взгляд Калсына Гамзатова заключается в том, что закладывание носа чем-либо бесполезно, поскольку средства обычно остаются в передней части носа, где нет слизистой оболочки. По словам врача, если вставлять кусочки чеснока или другие «лекарства» глубже, они могут превратиться в инородное тело, которое придется удалить. У детей может потребоваться даже наркоз.

Другие распространенные народные методы, такие как прогревание носа солью, спиртовыми компрессами и грелками, также не рекомендуются. По мнению доктора, перегрев может привести к тому, что инфекционное заболевание станет бактериальным, и лечение будет требовать больше времени и применения более серьезных лекарств, включая антибиотики. Если гнойная слизь присутствует в носу, прогревание может вызвать внутричерепные осложнения, которые потребуют оперативного вмешательства. Касательно использования кварцевых ламп, научно подтвержденной их эффективности пока не имеется, сказал врач-отоларинголог.

​Читайте также:

Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»

Подмосковные врачи рассказали, как сохранить йод в организме ребенка

Врач предупредил о опасных последствиях невылеченного насморка
#врачи
#лекарства
#лечение
#жизнь
#сок
#масло
#антибиотики
#стресс
#люди
Читайте нас в
Россия отправила 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
МЧС России направило два самолёта с гуманитарной помощью для сектора Газа
03 ноября 2023, 04:35

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

МЧС РФ направило два самолёта Ил-76 с гуманитарной помощью для мирного населения в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа», — цитирует агентство слова представителя министерства.

В МЧС отметили, что вес гуманитарной помощи составил 28 тонн. В неё вошли лекарственные препараты, перевязочный материал и гемостатические средства.

Читайте также:

Израиль прекратил все контакты с сектором Газа

War Zone: Боец ХАМАС совершил «сумасшедший» подрыв израильского танка «Меркава»

Al-Jarida: «Хезболла» пригрозила мобилизацией, если США не остановят бои в Газе
#сша
#израиль
#мчс
#препараты
#рф
Читайте нас в
В США разрешили казнить убийцу «невиданным ранее» методом
Верховный суд Алабамы разрешил казнь заключенного при помощи азота
03 ноября 2023, 04:32

Фото: iStock/AlexLMX

Верховный суд штата Алабама разрешил использование нового метода казни заключенных при помощи газообразного азота, пишет Fox News.
В прошлом месяце генеральная прокуратура штата обратилась в суд с просьбой определить дату казни 58-летнего заключенного. Согласно информации телеканала, суд удовлетворил запрос генерального прокурора о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины в 1988 году. По сведениям прокуратуры, Смит и его сообщник получили по тысяче долларов за совершенное убийство Элизабет Сеннетт, а заказчиком преступления являлся ее муж-пастор, который находился в тяжелом финансовом положении и желал получить страховку. Сообщник Смита был казнен в 2010 году.

Читайте также:

BFMTV: На напавшего на школу во Франции мог повлиять сидящий в тюрьме радикал

10 октября — Всемирный день борьбы со смертной казнью

Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
#суд
#убийство
#прокуратура
#женщины
#оон
Читайте нас в
Стало известно, откуда чаще всего в Россию прилетают туристы
Туристы из Китая стали лидерами по поездкам в Россию
03 ноября 2023, 03:51

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Согласно данным пограничных служб Федеральной службы безопасности (ФСБ), с января по сентябрь текущего года наибольшее количество туристических поездок в Россию было совершено гражданами Китая, пишут «РБК Тюмень».
За указанный период ФСБ зафиксировала 105,8 тысяч случаев пересечения российской границы китайскими туристами с целью посещения России. Следует отметить, что за год этот поток существенно увеличился: в январе—сентябре 2022 года было зафиксировано всего 563 приезда китайских туристов в Россию.

По представленным данным, за тот же период другие иностранные граждане пересекли границу России с целью туризма 429,1 тысячи раз. В сравнении с предыдущим годом, это заметное увеличение, так как за аналогичный период в 2022 году количество въездов составило всего 147,3 тысячи раз.

Среди других стран, жители которых чаще всего посещали Россию с целью туризма за прошедшие полгода, можно выделить граждан Германии, Турции, Ирана и Туркменистана.

Читайте также:

В Турции ужесточают правила сдачи в аренду жилья туристам

Hurriyet: Израильские туристы аннулируют бронирования в отелях Турции

Во Вьетнаме турист из России застрял на водопаде
#фсб
#туристы
#правила
#жители
Читайте нас в
В России продлят работу аналогового ТВ на 2024 год
03 ноября 2023, 03:45

Фото: iStock/grinvalds

В России планируется продлить использование аналогового телевещания (ТВ) до 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве цифровой индустрии (Минцифра).
Члены Государственной комиссии по радиочастотам планируют провести обсуждение вопроса о продлении аналогового ТВ на 2024 год до середины ноября. Отмечается, что данное решение оказывает влияние на судьбу множества региональных телеканалов, включая около 30 каналов, которые имеют большое региональное значение.

Однако стоит отметить, что продление аналогового ТВ может сказаться на доступности определенных частот для сотовых операторов, необходимых для развития сетей 4G. Аналоговое ТВ использует частотные диапазоны, которые также востребованы для современных технологий.

Читайте также:

В Госдуме призвали обязать телеканалы показывать обратный счетчик минут для рекламы

Сотовая связь и гречка: что подорожает в России в 2024 году

Частое использование мобильного может заметно снизить качество спермы
#телевидение
#мобильная связь
Читайте нас в
Юрист Осичанская рассказала, как вернуть товар в онлайн-магазин
Юрист Осичанская: При онлайн-покупках права потребителя сохраняются
03 ноября 2023, 02:45

Фото: iStock/Urupong

Юрист Юлия Осичанская в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, что делать в ситуации, если товар, купленный в онлайн-магазине, не подошёл или пришёл с браком.
Специалист пояснила, что при любом способе приобретения товара права потребителя остаются прежними. Так, его можно вернуть в двух случаях — если товар бракованный или не подошёл покупателю. Например, вещь неподходящего размера можно вернуть в течение семи дней. Осичанская отметила, что при этом должна быть сохранён товарный вид и целостность упаковки.

«Если продавец в момент доставки товара не уведомил покупателя письменно, что у него есть 7 дней на возврат товара, то покупатель имеет право вернуть товар в течение трёх месяцев», — добавила юрист.

Читайте также:

В России могут ограничить продажу алкогольного мороженого

В Госдуме выступили против пересмотра тарифов на электроэнергию

Россиянам назвали выплату, которая с 2024 года вырастет в два раза
#юрист
#товар
#право
#россияне
Читайте нас в
Достижения.рф