Адвокат предупредил о внезапных долгах по кредитной карте

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Если кредитную карту не используют, на ней все равно могут появляться долги. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».
Отмечается, что это касается кредиток, которые выдает банк при оформлении других банковских продуктов. Карта привязывается к конкретному счету, и в зависимости от условий договора может использоваться кредитной организацией.
Так, например, с кредитки могут плачиваться подписки или СМС-уведомления.
«Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности», — обратил внимание адвокат.
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Алина Юрчак