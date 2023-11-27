Адвокат призвал опоздавших из-за снегопада на работу подать в суд на коммунальщиков

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В Москве прошёл самый мощный за последние 40 лет снегопад. На дорогах утром скопились восьмибалльные пробки, местные жители жаловались в социальных сетях на нечищеные дорогие и массовые опоздания на работу из-за транспортного коллапса.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов объяснил в беседе с «Радио 1», что каждый гражданин может подать в суд на коммунальные службы города за неисполнение обязанностей. В этом случае с дорожных служб можно стребовать компенсации морального вреда.
Адвокат отметил, что прилечь к ответственности можно департамент транспорта Москвы, ГБУ «Жилищник» и даже мэрию. В других субъектах нужно писать заявление в адрес дорожных служб, которые отвечают за уборку города.
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«Чистить дороги нужно начинать в шесть утра, а не в час дня, когда поток машин на дороге большой. Если транспортники озаботились коллапсом только днём, это однозначно говорит о ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей», — сказал Захидов.
«Те люди, которые сегодня опоздали на работу по причине коллапса на дорогах, имеют право подать в суд на компенсацию морального вреда на транспортные службы. С них можно взыскать денежные суммы, которые могут быть удержаны работодателем за опоздание на работу по причине транспортной неразберихи, то есть это квартальные, премиальные надбавки», — отметил Алишер Захидов.В качестве доказательств в суд можно предъявить видео и фото неочищенных дорог, сообщения средств массовой информации, справку из метеорологического центра.
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Екатерина Шмакова