Адвокат Ярмуш объяснила необходимость признать ведение блога экономической деятельностью

Дорожники проводят работы на участке дороги протяжённостью свыше 15 километров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Работы проводятся от развязки с трассой М-1 «Беларусь» до села Жаворонки.



На этом участке дороге транспортный поток составляет порядка 40 тысяч автомобилей за сутки, поэтому работы ведутся в оперативном режиме, одновременно проводится фрезеровка старого покрытия и укладка нового асфальта.



В рамках работ, специалисты нанесут новую разметку и укрепят обочины.