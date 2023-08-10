Адвокат Ярмуш объяснила необходимость признать ведение блога экономической деятельностью

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«Может быть, у кого-то очень мало этих донатов, просмотров и рекламы. Но у других блогеров, у миллионников, получилась такая огромная прибыль, что они даже не могут по упрощённой системе налогообложения считать свои доходы. Ведение блога — нормальная экономическая деятельность с извлечением прибыли, осуществляемая на свой страх и риск», — пояснила в беседе с RT Ярмуш.
При этом, она отметила, что при принятии подобного законопроекта необходимо учесть все факторы для того, чтобы не оздавать человеку преграду на свободу творчества и не обременять лишней бюрократией.
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