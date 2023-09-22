Адвокат Ярмуш оценила идею выделения распития алкоголя в транспорте в новую статью КоАП

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Она отметила, что в настоящее время ряд российских авиакомпаний предоставляет пассажирам алкоголь, разрешая распивать его во время полёта. Однако это происходит на законных основаниях, поскольку стюардессы контролируют состояние пассажира, уточняет RT.
Именно из-за возникновения таких ситуаций, которые случаются всё чаще, предложение Хамзаева обоснованно, утверждает Ярмуш. Но важно создать такие условия, чтобы штрафы действительно побуждали человека в следующий раз отказаться от идеи незаконного распития спиртного.
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