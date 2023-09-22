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Адвокат Ярмуш оценила идею выделения распития алкоголя в транспорте в новую статью КоАП

Адвокат Ярмуш: новая статья КоАП о распитии спиртного в транспорте необходима
22 сентября 2023, 14:56
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила о целесообразности выведения незаконного употребления алкоголя в транспорте в отдельную административную статью. Об этом сообщает RT.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить незаконное распитие алкоголя в транспорте в отдельную статью КоАП. По его словам, это необходимо, поскольку такая ситуация создаёт угрозу как самому выпивающему, так и его окружению. А справиться с возможными форс-мажорами мешает закрытое пространство транспортного средства.

Она отметила, что в настоящее время ряд российских авиакомпаний предоставляет пассажирам алкоголь, разрешая распивать его во время полёта. Однако это происходит на законных основаниях, поскольку стюардессы контролируют состояние пассажира, уточняет RT.


Другая ситуация складывается, когда пассажир незаконно проносит алкоголь в транспорт и в нетрезвом состоянии начинает дебоширить, создавая опасность для окружающих.

Именно из-за возникновения таких ситуаций, которые случаются всё чаще, предложение Хамзаева обоснованно, утверждает Ярмуш. Но важно создать такие условия, чтобы штрафы действительно побуждали человека в следующий раз отказаться от идеи незаконного распития спиртного.

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#алкоголь
#транспорт
#запрет
#штраф
#коап
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Психолог объяснила, когда влюбленным нужен раздельный отдых
22 сентября 2023, 16:02

Фото: IStock/NicoElNino

Больше половины россиян (66%) предпочитают проводить отпуск отдельно от своего партнёра. Одна из главных причин такого решения — это желание провести время с друзьями, говорится в исследовании Ozon Travel.
Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос рассказала в беседе с «Радио 1», что раздельный отпуск может быть полезен, когда в паре по-разному представляют отдых. Например, если девушка любит спокойный и размеренный отдых, а мужчина любит проводить время активно , может возникнуть конфликт во время отпуска.
«Мы отдыхаем, чтобы восполнить свой дефицит, и когда девушке нужно полежать, отключиться, а мужчине – провести отдых активно, возникает возможность отдохнуть раздельно. Это нужно обоим, чтобы восстановить силы. Ведь нам хочется отдохнуть максимально так, как нам нравится», — сказала Кардиакос.
Если один из партнёров всегда заботится о другом и контролирует совместный быт, то раздельный отдых тоже может быть полезен, уверена психолог.
«Если женщина выполняет все функции, связанные с заботой: стирает, готовит, убирает, то на отдыхе она будет делать то же самое. Она будет раскладывать вещи в отеле, придумывать, куда они пойдут обедать, и она так не отдохнет, потому что опять весь функционал будет на ней. То же происходит, когда партнёр избыточно подвержен критике. Например, он приходит домой, а жена ему говорит поиграть с ребенком, сходить в магазин или постоянно склоняет к каким-то делам, то желание провести время на отдыхе вместе будет ниже. Ведь ему тоже хочется расслабиться», — отметила специалист.
По словам Кардиакос, потребность в раздельном отдыхе может возникнуть и у тех пар, в которых оба партнёра работают онлайн из дома. 

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#психолог
#отпуск
#отдых
#женщина
#мужчина
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Представители Подмосковья завоевали две медали первого Чемпионата высоких технологий
22 сентября 2023, 15:58

Фото: Минобразования МО

Участники из Подмосковья взяли две бронзовые медали Финала первого международного Чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Обе награды завоёваны в компетенции «Нейросети и большие данные». Одна – на счету студента Ступинского техникума им. А. Т. Туманова Даниила Торопчин, вторая – Святослава Разумова из школы №2 города Жуковского в категории юниоров. 
 
Соревнования прошли в рамках конкурса профессионального мастерства «Профессионалы». Участие в масштабном мероприятии принимали специалисты из более чем 30 регионов России и из шести стран мира.
 
Финалисты компетенции разрабатывали обучающее приложение, которое взаимодействовало с нейронными сетями Kandinsky 2.2 и GigaChat. Помимо этого, участники создали интерфейс, позволяющий генерировать обучающие задачи с помощью нейронной сети.
 
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#подмосковье
#московская область
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Пожар в Щёлкове потушен
22 сентября 2023, 15:41

Фото: Елена Катасонова

22 сентября, на Советской улице в городском округе Щёлково загорелась мансарда двухэтажного нежилого здания.

По сообщению администрации округа Щёлково, пожар в офисном здании в 1-м Советском переулке полностью потушен.

Также сообщается, что в результате пожара пострадавших и погибших нет.

По словам очевидцев, рядом с местом происшествия было очень трудно находиться из-за едкого запаха дыма.

В тушении было задействовано 75 человек и 26 единиц техники.


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#происшествия
#щёлково
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Филиппо: Фон дер Ляйен перекладывает вину за Хиросиму и Нагасаки на Россию
22 сентября 2023, 15:11

Фото: istock / Dennis Swanson - Studio 101 West Photography

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен манипулирует общественным мнением, заявляя, что Россия виновна в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявил лидер французкой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

«Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка», — рассердился политик.
Он также добавил, что подобные заявления являются неприемлемыми. 

Напомним, что Глава Еврокомиссии во время выступления в Атлантическом совете сначала выразила соболезнования по поводу гибели от бомбардировки, а после заявила, что Россия «снова угрожает использовать ядерную бомбу и ядерное оружие».

6 и 9 августа 1945 года, Соединенные Штаты Америки сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Суммарное число погибших от трагедии составило 450 тысяч человек, многие выжившие по-прежнему страдают от заболеваний, вызванных радиацией. 

Ранее лидеры стран АСЕАН призвали мировое сообщество отказаться от ядерного оружия и призвали использовать космические ресурсы только в благих целях, направляя действие на общее благо мира.

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#сша
#россия
#оружие
#заявление
#лидер
#ядерное оружие
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В Кашире после прокладки труб восстановили тротуар к ЖК «Берёзовая роща»
22 сентября 2023, 14:48

Фото: администрация г. о. Кашира

В микрорайоне Кашира-2 восстановили тротуар рядом с жилым комплексом «Берёзовая роща». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Около месяца назад там стартовали работы по прокладке новой магистрали водоснабжения. Строительная компания была вынуждена разобрать тротуар, связывающий остановку на улице Вахрушева с жилым комплексом. Эта временная мера причинила неудобства местным жителям. 
 
Сейчас прокладка труб завершилась, и рабочие восстановили тротуарную плитку на дорожке, ведущей к домам 39, корпусам 1, 2, 3 и 4. В ближайшее время там будет произведено благоустройство.
 
Как ранее отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в 2024 году планируется ввести в Кашире новый водовод с ВЗУ, который обеспечит горячей водой 23 тыс человек, а также бесперебойным и качественным холодным водоснабжением всех жителей микрорайонов Кашира-1, 2 и 3. В этих микрорайонах проживают около 40 тыс человек.
 
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#кашира
#жк
#тротуары
#ремонт
#андрей воробьёв
#губернатор
#водоснабжение
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Россиянам рассказали, на сколько проиндексируются пенсии с 1 января
Союз пенсионеров: Пенсии в России могут проиндексировать на 7,5%
22 сентября 2023, 14:46

Фото: IStock/Denis Vostrikov

С 1 января 2024 года в России произойдет увеличение пенсий и пособий. В проекте бюджета пенсионного фонда указано, что пенсии с нового года все выплаты проиндексируют на 7,5%. рассказал «Радио 1» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
По словам собеседника, индексировать будут пенсии неработающим пенсионерам, а также многие виды социальных выплат и пособий.
«Индексировать будут пенсии, тем, кто получает трудовые страховые пенсии. А также ежемесячные выплаты семьям с детьми, пособия по рождению детей, будут увеличены выплаты по временной нетрудоспособности, за несчастный случай на производстве и так далее», — сказал Рязанский.
На апрель также запланирована индексация социальных пенсий. Однако размер индексации пока неизвестен.

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#пенсии
#выплаты
#пособия
#индексация
#россия
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Долголеты из Каширы стали участниками областной экологической акции
22 сентября 2023, 14:34

Фото: администрация г. о. Кашира

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Каширы приняли участниками в традиционной природоохранной акции «Наш лес. Посади своё дерево». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«11 участников проекта трудились на двух каширских площадках областной экологической акции. Долголеты высадили саженцы рябины и кустарник у городского фонтана по улице Садовой и в Новосёлках. Работать им помогали внуки», – говорится в сообщении. 
Как отметили в министерстве, представители старшего поколения из Каширы участвуют в посадке деревьев каждый год.
 
Ежегодная подмосковная акция по высадке леса стартовала 16 сентября и продлится до 30 сентября.
 
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#кашира
#активное долголетие
#пенсионеры
#деревья
#экология
#акция
#наш лес. посади своё дерево
#подмосковье
#московская область
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Россиянам рассказали, где выгоднее купить iPhone 15
Техноэксперт Беликов: iPhone выгоднее покупать в ОАЭ
22 сентября 2023, 14:29

Фото: iStock/PhillDanze

Техноэксперт Филипп Беликов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что последние модели iPhone выгоднее покупать в США и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Однако специалист отметил, что покупка россиянами смартфонов в США может повлечь за собой ряд трудностей. Американские iPhone хоть и имеют самую низкую цену в мире, не имеют разъёма для стандартной SIM-карты, в них могут стоять ограничения на использование в других странах, а также на подключение к российским сотовым операторам. 

А вот в ОАЭ можно приобрести такие же iPhone, какие раньше поставлялись в Россию. В них имеется разъём для классической SIM-карты, а сам процесс покупки пройдёт легче, поскольку с Эмиратами у России лучше налажены взаимоотношения, чем с США. 

Кроме того, Беликов, беседуя с «Газетой.Ru», призвал россиян повременить с покупкой последних моделей iPhone. По его словам, цены на них слишком завышены, а функционал оставляет желать лучшего. Эксперт посоветовал купить iPhone предыдущих поколений, поскольку они нисколько не уступают последнему по качеству камеры и встроенным функциям. 

При этом, если россияне всё же решили приобрести iPhone 15, специалист посоветовал подождать хотя бы месяц, когда появится больше конкуренции и снизятся цены.

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#россияне
#сша
#покупка
#цена
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Жителям Подмосковья рассказали, кто и какие долги имеет право взыскивать
22 сентября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области напоминает жителям Подмосковья об их правах при взыскании просроченной задолженности.
Взыскивать долги имеют право банки, микрофинансовые организации и профессиональные взыскатели, или как их называют в народе — коллекторы: 
— микрофинансовые организации имеют право взыскивать долги только по своим микрозаймам; 
— банки могут взыскивать долги по своим кредитным договорам и договорам с иными кредиторами;
— профессиональные взыскатели осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности.

Деятельность по возврату просроченной задолженности регламентируется Федеральным законом.

При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, могут использоваться личные встречи, телефонные переговоры, текстовые, голосовые, телеграфные сообщения, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

При взыскании просроченной задолженности возможно взаимодействие и с членами семьи и близким кругом.

Если при взыскании просроченной задолженности нарушаются права должника, то житель может зафиксировать правонарушение, сообщить о факте нарушения в Главное управление ФССП России по Московской области и написать заявление. 

Сообщить о нарушении можно на официальном сайте Главное управление ФССП России по Московской области.

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