Адвокат Захидов предсказал «колоссальную» утечку данных после доступа МВД гаджетам россиян

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«Фактически речь идёт о тотальном контроле, о тотальной проверке граждан в их переписке <…> В этих поправках отсутствуют конкретные ограничения, непонятно, по каким видам статей Уголовного кодекса будут отбираться данные. Таким образом, сведения носят безграничный, размытый и неопределённый характер. Получается, что сегодня можно практически забыть о тайне личной переписки людей», — отметил Алишер Захидов.
«Сегодня мы постоянно сталкиваемся со сбором данных, который непонятно зачем нужен и в каких целях. Всё это подаётся под соусом безопасности. У меня очень большие подозрения, что те сведения, которые будут собираться в МВД, будут растекаться как дуршлаг, будет происходить колоссальная утечка данных. Я не могу с уверенностью сказать, что МВД сможет гарантировать безопасность, что данные не будут утекать в сеть и не станут предметом шантажа, торга, угроз и всего другого негативного», — добавил собеседник.Читайте также:
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