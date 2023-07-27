Адвокат Захидов: юристы могут потерять свой статус, если будут помогать призывникам

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«Я думаю, что Минюст может прямо сказать адвокатской палате, чтобы защита адвокатов в этой части вообще не осуществлялась. Это вопиющая история, но я допускаю, что в наш замечательный век такое может быть. Поэтому адвокатов, которые сунутся защищать, может ждать прекращение статуса адвоката», — сказал Алишер Захидов.
«Тут прямой повод, чтобы Конституционный суд обратил внимание на этот перекос, прямое нарушение права на защиту гражданина РФ. Это резко и бросается в глаза, и ничем не мотивировано. Граждане — это свободные люди, у которых есть определённые права», — добавил адвокат.Читайте также:
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