Адвокат Жорин: «Мизулина пытается имитировать гражданское общество»

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Адвокат Сергей Жорин назвал смешными призывы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной проверить блогеров на мошенничество, поскольку она просто пытается имитировать гражданское общество таким образом.
«Мизулина и Лига безопасного интернета пытаются имитировать гражданское общество и подменять собой правоохранительные структуры, как будто они не работают, ничего не видят или бездействуют. А когда Мизулина обращает на это внимание, по сути, указывает, что нужно делать, это выглядит смешно, если бы не было так грустно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Жорин.
А вот возможную проверку блогера Эдварда Билла он комментировать не стал, поскольку не хочет вредить самому Эдварду.
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