Адвокаты пилота сгоревшего в аэропорту «Суперджета» обжалуют приговор

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Дениса Евдокимова приговорили к шести годам колонии-поселения
Защита подаст апелляционную жалобу на приговор Денису Евдокимову – командиру самолёта «Сухой Суперджет 100», сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила адвокат осуждённого Наталья Митусова.
Ранее Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам колонии-поселения командира «Суперджета», сгоревшего во время посадки в аэропорту Шереметьево четыре года назад. Евдокимов признан виновным в нарушении правил безопасности движения. Прокурор просил именно такой срок заключения для подсудимого.
Кроме того, Евдокимову на три года запрещено управлять воздушным судном. Также с него взыскали по 1,5 млн рублей в пользу двоих потерпевших. В колонию он должен будет добраться сам.
Адвокаты настаивали на проведении дополнительных экспертиз, но их ходатайства отклонили. По мнению защиты, причиной гибели людей стали пожар и отравление продуктами горения, а между пожаром и действиями пилота нет причинно-следственной связи. Родственники погибших в авиакатастрофе в ходе судебного процесса просили суд назначить обвиняемому реальный срок наказания.
5 мая 2019 года самолет, летевший из Москвы в Мурманск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Он трижды ударился о взлётно-посадочную полос и загорелся.
Как сообщало «Радио 1», погибли 40 пассажиров и бортпроводник. Двое пилотов, две стюардессы и 33 пассажира сумели спастись.
«Мы обжалуем приговор, так как считаем его слишком суровым. Только после вступления приговора в законную силу Евдокимову выдадут предписание для явки в колонию-поселение для отбытия наказания», – сказала Митусова ТАСС.
Кроме того, Евдокимову на три года запрещено управлять воздушным судном. Также с него взыскали по 1,5 млн рублей в пользу двоих потерпевших. В колонию он должен будет добраться сам.
Адвокаты настаивали на проведении дополнительных экспертиз, но их ходатайства отклонили. По мнению защиты, причиной гибели людей стали пожар и отравление продуктами горения, а между пожаром и действиями пилота нет причинно-следственной связи. Родственники погибших в авиакатастрофе в ходе судебного процесса просили суд назначить обвиняемому реальный срок наказания.
5 мая 2019 года самолет, летевший из Москвы в Мурманск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Он трижды ударился о взлётно-посадочную полос и загорелся.
Как сообщало «Радио 1», погибли 40 пассажиров и бортпроводник. Двое пилотов, две стюардессы и 33 пассажира сумели спастись.
Лора Луганская