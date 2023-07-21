Адвокаты Стрелкова попросили отложить заседание, чтобы приобщить к делу грамоты и характеристики

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«В материалах дела практически нет никаких документов по личности Стрелкова — нужно подтвердить состояние здоровья, семейное положение и характеристики», —обратились к суду адвокаты.Также они указывали на то, что дело «средней тяжести», а мера пресечения в виде стражи должна применяться только в исключительных случаях, сообщает тг-канал «Осторожно, новости».
Ранее сообщалось, что экс- министру обороны ДНР вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Он неоднократно допускал критичные высказывания в отношении российских властей и руководства РФ.
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