«Аэроэкспресс» с 1 декабря изменит стоимость проезда

Фото: компания «Аэроэкспресс»
С 1 декабря изменятся тарифы на поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на компанию.
Тарифы на поезда «Аэроэкспресс» группы «Подписка» и абонементы, за исключением абонемента на 15 поездок, будут доступны по прежним ценам. Стоимость одной поездки в/из аэропорта по подписке составляет 60-120 рублей. Цена стандартного билета при покупке онлайн заранее составит 525 рублей, а при покупке в день поездки – 550 рублей.
Тарифы «Стандарт туда – Обратно», «Семейный туда – обратно», «Бизнес» и «Бизнес туда – Обратно» будут проиндексированы.
Что касается тарифов на экспресс-автобусы «Аэроэкспресс», то стоимость поездки на экспресс-автобусах №1195 от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево и обратно не изменится: 300 рублей – в одной сторону, 500 – туда и обратно.
Цена поездки на экспресс-автобусах №1185 от станции метро «Домодедовская» и обратно также составит 300 рублей в одну сторону и 500 рублей – туда и обратно.
Тарифы группы «Подписка» и абонементы на экспресс автобусы будут доступны по прежним ценам.
Как отметили в компании, корректировка тарифов связана с ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава. В этих условиях компания делает всё возможное, чтобы сохранять доступную стоимость поездок в аэропорт.
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Тарифы «Стандарт туда – Обратно», «Семейный туда – обратно», «Бизнес» и «Бизнес туда – Обратно» будут проиндексированы.
Цена поездки на экспресс-автобусах №1185 от станции метро «Домодедовская» и обратно также составит 300 рублей в одну сторону и 500 рублей – туда и обратно.
Тарифы группы «Подписка» и абонементы на экспресс автобусы будут доступны по прежним ценам.
Как отметили в компании, корректировка тарифов связана с ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава. В этих условиях компания делает всё возможное, чтобы сохранять доступную стоимость поездок в аэропорт.
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Лора Луганская