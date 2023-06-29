Аэроэкспрессы в Домодедово отменены из-за сошедших с рельсов вагонов

Фото: Фотобанк МО
Ожидаются задержки электричек
Аэроэкспрессы по направлению к аэропорту Домодедово временно отменены из-за инцидента на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе одноимённой компании.
Ранее сообщалось, что на станции Бирюлёво в Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом. Как заявили в пресс-службе РЖД, никто не пострадал, угрозы экологии нет.
Перевозчик добавил, что движение по станции Бирюлёво приостановлено, ожидаются задержки электричек.
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Лора Луганская