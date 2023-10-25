«Аэрофлот» объяснил ситуацию с семьей комика Соболева регламентом компании

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Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила инцидент, произошедший с семьей комика Ильи Соболева, регламентом безопасности пассажиров.
Ситуацию объяснили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, 24 октября Соболев рассказал в своих социальных сетях, что они с супругой приобрели два билета эконом-класса «Москва-Мальдивы». В аэропорту на стойке регистрации Соболев поменял билет для своей жены на «бизнес», чтобы она с грудным ребенком могла лететь в комфорте. Однако, при посадке в самолет представители авиакомпании заявили, что по билетам ребенок прикреплен к отцу, и потому должен лететь с ним в экономе.
По словам представителей авиакомпании, в соответствии с данными системы бронирования, ребёнок был прикреплён к отцу, именно поэтому они не имели права пересадить его к другому пассажиру. В «Аэрофлоте» также подчеркнули, что в вежливой форме объяснили все нюансы Соболевым.
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Напомним, 24 октября Соболев рассказал в своих социальных сетях, что они с супругой приобрели два билета эконом-класса «Москва-Мальдивы». В аэропорту на стойке регистрации Соболев поменял билет для своей жены на «бизнес», чтобы она с грудным ребенком могла лететь в комфорте. Однако, при посадке в самолет представители авиакомпании заявили, что по билетам ребенок прикреплен к отцу, и потому должен лететь с ним в экономе.
«Мы детально разобрали ситуацию с семьей Ильи Соболева, сожалеем о причинённых неудобствах. В деятельности компании и в процедурах взаимодействия с пассажирами приоритетом всегда является безопасность полета», - прокомментировали ситуацию в «Аэрофлоте».
По словам представителей авиакомпании, в соответствии с данными системы бронирования, ребёнок был прикреплён к отцу, именно поэтому они не имели права пересадить его к другому пассажиру. В «Аэрофлоте» также подчеркнули, что в вежливой форме объяснили все нюансы Соболевым.
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Евгения Парфентьева