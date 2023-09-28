«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo

Фото: IStoc/undrey
По данным компании «Аэрофлот», из-за сбоя в системе бронирования Leonardo регистрация в аэропортах была затруднена.
О сбоях сообщали авиакомпании «Победа» и «Россия», пишет «Коммерсантъ». В «Ростехе» сбой системы объясняют DDoS-атакой из-за рубежа.
Пресс-служба «Победы» сообщала, что регистрация в аэропортах происходила в ручном режиме. Чуть позже система бронирования заработала в штатном режиме.
Напомним, в прошлом году все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования. Госкорпорация «Ростех» перевела компании на платформу Leonardo, которая была разработана «Сиреной-Тревел», аффилированной с «Ростехом».
Ранее сообщалось, что рейс из Иркутска в Таиланд задержали на 20 часов. Вылет должен был состоятся в 5:15 (00:00 мск) 24 сентября, но он был перенесён более чем на 12 часов, из-за того, что «два члена экипажа не прошли медосмотр». Потом рейс перенесли ещё раз.
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«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-Тревел») затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании»,— говорилось в сообщении авиакомпании.
Напомним, в прошлом году все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования. Госкорпорация «Ростех» перевела компании на платформу Leonardo, которая была разработана «Сиреной-Тревел», аффилированной с «Ростехом».
Ранее сообщалось, что рейс из Иркутска в Таиланд задержали на 20 часов. Вылет должен был состоятся в 5:15 (00:00 мск) 24 сентября, но он был перенесён более чем на 12 часов, из-за того, что «два члена экипажа не прошли медосмотр». Потом рейс перенесли ещё раз.
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Мария Фирсова