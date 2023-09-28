«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал предложение представителей думской фракции ЛДПР установить размер платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Об этом пишет RT.