Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный

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«Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами», - сказано в сообщении.Также пассажирам, имеющим оформленную перевозку на рейсы в Махачкалу и из нее в период закрытия аэропорта, предлагают на выбор возврат денег или изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года.
На данный момент аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября.
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