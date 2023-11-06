«Аэрофлот» сорвал концерт джазового квартета Петра Востокова в Тюмени

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
На рейс оказалось продано больше билетов, чем мог вместить самолёт.
Shot пишет, что 38-летнему музыканту Петру Востокову не досталось места, чтобы вылететь из Москвы. Трубач должен был выступать с квартетом в концертном зале FABRIC JAZZ в Тюмени в субботу. Утренним рейсом артист планировал прилететь туда из Москвы. Но в Шереметьево ему сообщили о «невозможности предоставления мест».
В качестве компенсации музыканту предложили билет в бизнес-класс, но следующий рейс был через сутки. В итоге организаторам джазового вечера пришлось отменять концерт, приносить извинения и возмещать убытки.
Ранее «Аэрофлот» аннулировал билеты пассажиров, которые купили дешёвые места на рейсы Екатеринбург—Пхукет. В авиакомпании сказали, что цены упали из-за технического сбоя.
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Мария Фирсова