«Аэрофлот» завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти самолётам

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Группа «Аэрофлот» урегулировала вопросы иностранного лизинга по девяти воздушным судам с компанией BOC Aviation (Ирландия).
«Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования отношений по восьми воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation, а также по одному воздушному судну, находящемуся в его управлении», — сообщается на официальной сайте компании.
Уточняется, что сумму урегулирования выплатил российский страховщик НСК, к которому и перешло право собственности на самолёты.
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