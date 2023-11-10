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«Аэрофлот» завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти самолётам

10 ноября 2023, 01:24
Фото: iStock/umenie

Фото: iStock/umenie

Группа «Аэрофлот» урегулировала вопросы иностранного лизинга по девяти воздушным судам с компанией BOC Aviation (Ирландия).

«Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования отношений по восьми воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation, а также по одному воздушному судну, находящемуся в его управлении», — сообщается на официальной сайте компании.

Уточняется, что сумму урегулирования выплатил российский страховщик НСК, к которому и перешло право собственности на самолёты.

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#росавиация
#компании
#аэрофлот
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День полиции в России — 10 ноября: история праздника, кого поздравлять
10 ноября 2023, 00:05

Фото: istock/Dzurag

В России 10 ноября ежегодно отмечается праздник, посвященный стражам порядка. Редакция «Радио 1» расскажет, когда торжество было учреждено, как поздравлять полицейских, и какие традиции связаны с этим торжеством.

День полиции 2023 — история праздника

 
Впервые Россия ощутила потребность в силовой структуре сразу после Октябрьской революции. Тогда государству нужно было сформировать подразделения, которые обеспечивали бы правопорядок, поэтому за основу создания праздника взято именно 10 ноября 1962 года. 

Однако похожая структура прежде уже существовала при Петре I. Тогда была учреждена должность генерала-полицмейстера, который возглавлял службу, в задачи которой входила охрана общественного порядка.

День полиции 2023 — традиции

 
В советские времена праздник отмечался широко. Проходили мероприятия на городских площадках, организовывались концерты. В настоящее время торжество в основном отмечается в рамках подразделений. Сотрудники полиции собираются на корпоративах, принимают поздравления в кругу семьи и коллег. В районных отделах проводятся торжественные построения, в ходе которых отличившимся сотрудникам присваивают специальные звания, награждают грамотами, ценными призами.
 
По традиции в этот день возлагаются букеты к могилам сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, чествуются ветераны.   
 

День полиции 2023 — как поздравить

 
С профессиональным праздником сотрудников полиции поздравляют не только близкие и коллеги, но и государственные лица. Правоохранителям выражают благодарность власти страны, в их честь проводятся тематические концерты.
 
В качестве презента сотруднику полиции можно преподнести ремни, запонки, портсигары, визитницы, обложки на удостоверение, именные ручки, термосы, зарядные блоки и т.д. На сувениры можно нанести памятную гравировку или надпись с пожеланиями.
 
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#семьи
#мероприятия
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10 ноября — Международный день бухгалтерии: как отмечают, традиции
10 ноября 2023, 00:05

Во всем мире 10 ноября отмечается праздник, посвященный тем сотрудникам, без которых не может функционировать ни одна организация. В этот день профессиональное торжество отмечают бухгалтеры. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать праздник, какие существуют традиции, и как поздравляют специалистов.

Международный день бухгалтерии: история праздника

 
В России бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник дважды в год. Торжество, приуроченное к 10 ноября, является международным. Инициатором учреждения праздника стал итальянский математик Лука Пачоли, который в 1494 году опубликовал книгу, в которой содержатся все базовые принципы расчетов, необходимых в работе бухгалтера, которыми специалисты пользуются по сей день. 
 
В России праздник был учрежден 21 ноября 1996 года. Тогда Борис Ельцин подписал федеральный закон «О бухгалтерском учете». Российские профессионалы взяли за основу праздника именно это событие. 
 

Международный день бухгалтерии – 2023: традиции



10 ноября бухгалтеры принимают поздравления от коллег и руководства. В честь сотрудников, на которых держатся финансовые процессы компании, проводятся праздничные мероприятия, организуются корпоративы, мастер-классы, лекции и семинары. 
 
Опрос: бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью
Опрос: бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью

Международный день бухгалтерии – 2023: как поздравить

 
Бухгалтерам следует преподносить презенты, которые смогут пригодиться им в профессиональной деятельности и сделают рабочее место более комфортным. Такими подарками могут быть красивые канцелярские наборы, календари, настенные часы, удобное рабочее кресло, принтер, увлажнитель воздуха, ортопедическая подушка и т.д. 
 
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#мероприятия
#борис ельцин
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В Щёлкове обнаружили следы малоизученной летучей мыши
09 ноября 2023, 22:56

Фото: фонд «Верховье»

В городском округе Щёлково обнаружили следы обитания редкой и малоизученной летучей мыши – малой вечерницы, занесённой в Красную книгу Московской области. Специалисты проводили там мониторинг редких видов флоры и фауны, рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
«Ультразвук, издаваемый летучей мышью, записали специальной аппаратурой. Специалист по рукокрылым подтвердил, что эти звуки издавала малая вечерница. Такая находка весьма значима из-за неясного статуса категории редкости этого вида в области», – отметил министр. 
Последние полвека малая вечерница отмечалась только в городском округе Серпухов. Новая находка в Щёлкове позволит детально изучить биотопы и кормовую базу, подходящие этому виду.
 
Малая вечерница имеет короткую шерсть тёмно-коричневого или серо-коричневого цвета. Длина её тела – всего 9-11 см, а размах крыльев – до 27 см. У неё острые зубы и когти, чтобы захватывать и удерживать добычу. Эти животные активны ночью и питаются мошками, комарами и мотыльками. 
 
Как отметил Фирсов, летучие мыши играют важную роль в экосистеме. Они помогают контролировать численность насекомых, вредных для сельского хозяйства и здоровья людей. 
 
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#московская область
#подмосковье
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Около 900 подмосковных учебных заведений проходят оценку качества образования
09 ноября 2023, 22:15

Фото: Минобразования МО

886 учебных заведений Подмосковья – колледжей, школ и детсадов – проходят в этом году независимую оценку качества условий образовательного процесса. Проверка продлится до 30 ноября, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В оценке участвуют учащиеся старше 14 лет и их родители. Они должны заполнить анонимные анкеты, ответив на вопросы о доступности информации об образовательной организации, комфортности обучения, доброжелательности сотрудников. В анкете можно перечислить проблемы и высказать предложения по улучшению работы организаций.
 
Итоги проверки опубликуют до 31 декабря на сайте Министерства образования региона и на портале информации о государственных организациях и их деятельности. 
 
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#минобразования мо
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#детские сады
#колледжи
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#московская область
#подмосковье
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Почти 30 кубометров мусора убрали из леса в Красноармейске
09 ноября 2023, 22:15

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В Красноармейске из леса возле Пирожной горы вывезли порядка 30 кубических метров мусора. Ранее на проблему жаловались местные жители.
«Вот такой навал мусора в овраге между бывшим п/л "Искра" и лыжными домиками на Пирожке. Такое ощущение, что годами сваливали в лес мусор. Куда смотрят экологи?», – процитировали обращение в администрации городского округа Пушкинский. 
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, что на место выехали сотрудники МБУ «Городское хозяйство» и убрали с территории порядка 30 кубических метров мусора.

«Фотографии «до» поражали. Люди позволяли себе систематически сбрасывать мусор в лесной массив, тем самым нанося колоссальный вред окружающей среде. Считаю, что такое поведение неприемлемо. Ещё раз обращаю внимание жителей на экологическую культуру. Округ – наш большой дом, и мы обязаны поддерживать в нём чистоту», – отметил Максим Красноцветов.
В администрации напомнили, что за оставление мусора на территории леса грозит административная ответственность. Согласно ч.3 ст. 8.31 КоАП РФ, за нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 250 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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#лес
#штраф
#мусор
#максим красноцветов
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Для жителей Пушкино провели день бесплатной юридической помощи
09 ноября 2023, 22:05

Фото: скрин из видео «Пушкинский: Новости большого округа»

В Пушкино прошло выездное мероприятие «Дни юстиции», на котором любой желающий мог задать интересующий его вопрос специалисту. На встрече также присутствовали представители администрации городского округа Пушкинский.
Отметим, что такие мероприятия проходят по всей Московской области регулярно, в этом году они состоялись четыре раза в различных округах региона. На встрече собираются адвокаты, нотариусы, представители ЗАГС и полиции и вместе с гражданами обсуждают проблемы, решают ​поставленные задачи и консультируют по различным ​вопросам.

На этот раз представители различных подразделений совместно с местными жителями обсудили вопросы, связанные с реновацией, строительством, открытием семейных дошкольных групп в округе, а также начислением льгот и газификации.

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#мероприятия
#юрист
#адвокат
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В ЖК «Опалиха О3» ввели в эксплуатацию новый детсад
09 ноября 2023, 21:56

Фото: Фонд развития территорий

В жилом комплексе «Опалиха О3» ввели в эксплуатацию детский сад на 350 воспитанников. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.
Детсад рассчитан на 18 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. В трёхэтажном здании разместились групповые ячейки с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, пищевой и медицинский блоки. На территории обустроены прогулочная зона и физкультурная площадка. Все помещения оснащены современным оборудованием и готовы встречать воспитанников. 
 
Фонд достраивает в Подмосковье ряд социальных объектов застройщиков-банкротов ГК «СУ-155» и «Урбан Групп». Дошкольное учреждение в «Опалихе О3» стало пятым детским садом, который фонд ввёл в рамках взятых на себя обязательств этих инвесторов.
 
Ранее заработали четыре сада в ЖК «Митино О2» и «Солнечная система», а также в Домодедове. 

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#банкротство
#инвесторы
#московская область
#подмосковье
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В Пушкинском благоустраивают дороги для пассажиров общественного транспорта
09 ноября 2023, 21:52

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В городском округ Пушкинский продолжают благоустраивать дороги и остановки для общественного транспорта. Об этом рассказал глава администрации Максим Красноцветов.
Работы проводятся в рамках марафона «Служение», который направлен на повышение комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта.

Благодаря программе в городском округе Пушкинский уже установили семь новых остановочных пунктов. Их разместили в Пушкино на улице Чехова, в микрорайоне Дзержинец и в Красноармейске у храма Александра Невского.

Также дорожные службы обустраивают новые остановки на региональных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С начала года установлено четыре новых павильона в деревне Яшкино, вблизи ЖК «Пушкарь» и села Тарасовка.

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#дороги
#маршрут
#уголовное остановки
#дорожные службы
#пушкинский округ
#максим красноцветов
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Собственникам более 200 подмосковных участков пригрозили повышением налога на землю
09 ноября 2023, 21:47

Фото: Минсельхозпрод МО

Собственникам 203 земельных участков в будущем году могут повысить налог на землю за её использованием не по назначению. Об этом предупредила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
«Для перерасчёта на будущий год налоговой принята информация в отношении 203 земельных участков. Это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. Начисления с начала года составили 2,2 млрд рублей, что на 562 млн больше, чем за аналогичный период 2022 года», – отметила Адигамова на совещании с представителями территориальных налоговых органов.
Она добавила, что в этом году к надлежащему использованию своей земли приступили на 1,5 тыс собственников больше, чем за тот же период прошлого года. В планах министерства на 2024-й – как минимум 2,5 млрд рублей налоговых начислений.
 
Инспекторы выявляют нарушения по нецелевому использованию участков во время ежедневных обследований и загружают данные в единую систему. На основании этой информации налоговики делают перерасчёт. 
 
Если владелец земли исправляет нарушение, он продолжает платить налог по ставке 0,3% от кадастровой стоимости. В противном случае ставка увеличивается в пять раз.

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#минимущество мо
#наталья адигамова
#налоги
#московская область
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