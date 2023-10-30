Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков

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Аэропорт Махачкалы снова открыт для полноценной работы. Об этом сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно перенаправлены в другие города РФ.
Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами.
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Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.
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Екатерина Коршунова