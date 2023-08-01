Аэропорт Внуково закрывался из-за новой атаки беспилотников на Москву

Столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах Москвы. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово. Сейчас Внуково работает в штатном режиме.