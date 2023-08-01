Аэропорт Внуково закрывался из-за новой атаки беспилотников на Москву

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Столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах Москвы. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово. Сейчас Внуково работает в штатном режиме.
Информацию о сбитом средствами противововоздушной обороны беспилотнике в Московской области подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах региона. Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.
Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.
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