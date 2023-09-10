Аэропорты Москвы задерживают рейсы

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Двадцать авиарейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах Москвы в ночь на 10 сентября. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 01:11 мск, в аэропорту Внуково было задержано шесть рейсов, еще один отменен. В Шереметьево задерживались восемь рейсов. В Домодедово задержали шесть авиарейсов, и еще три отменили.
Накануне ночью в московских аэропортах вновь объявили сигнал «Ковёр». Во Внуково, Домодедово и Шереметьево
в общей сложности минимум 13 рейсов были задержаны и четыре отменены.
Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.
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Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.
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Артем Путинцев