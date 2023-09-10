Аэропорты Москвы задерживают рейсы

Он рассказал, что «выборные жулики» приходили на избирательные участки и вручали повестки наблюдателям, чтобы напугать их и посеять панику.Дежурный военного комиссариата города Геленджика в беседе с URA.RU заявил, что никакая спланированная официальная выдача повесток не осуществлялась. То, что получили наблюдатели, является фейком, цель которого – напугать граждан.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что уже текущей осенью планируется принять законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации.Депутат Хованская: из-за рекламы в почтовых ящикахПризывникам в Петербурге стали приходитьв сентябре: кого не призовут