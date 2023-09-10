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Аэропорты Москвы задерживают рейсы

10 сентября 2023, 02:32
Фото: iStock/encrier

Фото: iStock/encrier

Двадцать авиарейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах Москвы в ночь на 10 сентября. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 01:11 мск, в аэропорту Внуково было задержано шесть рейсов, еще один отменен. В Шереметьево задерживались восемь рейсов. В Домодедово задержали шесть авиарейсов, и еще три отменили.

Накануне ночью в московских аэропортах вновь объявили сигнал «Ковёр». Во Внуково, Домодедово и Шереметьево

в общей сложности минимум 13 рейсов были задержаны и четыре отменены.

Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.

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#аэропорты
#москва
#задержки
#авиарейсы
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Омбудсмен Украины Лубинец предложил отменить статус ограниченно годных к службе
10 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Власти Украины приняли решение призывать в армию ограниченно пригодных к военной службе граждан. Это предложение выдвинул украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующее решение уже принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Сейчас в стране проверяют все военно-врачебные комиссии, поскольку ранее было выявлено множество фактов коррупции при призыве украинцев на военную службу.

«Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным», — заявил Лубинец, добавив, что таким образом подобные призывники оказывались вместе с теми, кто действительно испытывал проблемы со здоровьем.

Омбудсмен пообещал, что тех украинцев, у которых есть реальные, а не мнимые проблемы со здоровьем, будут отправлять не на передовую, а в другие места — например, в штаб или в ракетные войска, либо заставят заниматься информационными технологиями.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителями правоохранительных органов будут проверены на подлинность справки о непригодности к службе в армии, которые были выданы военно-врачебными комиссиями призывникам с 24 февраля 2022 года. Такая мера принята в связи с подозрениями на коррупцию в военкоматах.

Ранее стало известно, что украинские военкомы признали годным к службе мужчину, у которого отсутствовала кисть руки.

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#военком
#украина
#мобилизация
#призывник
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День танкиста: что подарить и как праздновать
10 сентября: День танкиста - история и традиции праздника
10 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

В России десятого сентября отмечают День танкиста. Об истории праздника, традициях и о том, как его принято отмечать, расскажет редакция «Радио 1».

День танкиста в 2023 году


В этом году праздник выпадает на десятое сентября. Танковые войска являются одними из основных сухопутных войск страны. Торжество выпадает на разные даты, однако, празднику всегда отведено второе воскресенье сентября.

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История праздника


Отмечать День танкиста начали только после окончания Великой Отечественной войны. Начало профессиональному празднику положил парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии на Красной площади. Изначально предполагалось, что День танкиста будет учрежден для вручения наград участникам войны. Однако, праздник стал отмечаться ежегодно, а в 2006 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, День танкиста внесен в календарь профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных Сил РФ.

Кто празднует


В этот день принято поздравлять тех, кто имеет отношение к танковым войскам. Кроме военнослужащих, отмечают праздник курсанты учебных заведений, преподавательский состав военных вузов и проходящие службу по призыву. Также, поздравить стоить тех, кто проходил службу в ряде танковых войск.


Как принято отмечать День танкиста


В этот день проходят торжественные мероприятия в тех городах, в которых расположены военные базы и танковые соединения. В День танкиста, военнослужащим вручаются награды, ценные подарки, присваиваются звания. Девятого сентября отмечаются заслуги танкистов, в их честь проводятся тематические концерты, проходят торжества. Кроме того, в разных регионах России в военных ведомствах организуют выставки, где посетителям рассказывают о танкостроении, истории возникновения танковых войск, танковой промышленности.
 

Что подарить


Считается, что полезным подарком для имеющих отношение к танковым войскам, могут стать подарочные фляжки, кружки для чая, портсигары, подставки для стаканов, обложки для паспорта или военного билета, зажигалки, брелоки. На все сувениры можно нанести эмблемы танковых войск и таким образом, приурочить подарки именно к этому, важному для военнослужащих сухопутных войск, дню.

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#вс рф
#танк
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Стало известно, когда откроется повреждённая при теракте часть Крымского моста
Хуснуллин: повреждённая полоса Крымского моста откроется 15 сентября
09 сентября 2023, 21:53

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Повреждённая в результате теракта автомобильная часть Крымского моста откроется 15 сентября. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он рассказал, что работа по объекте ведётся в круглосуточном режиме. В настоящее время уже отремонтирована сама повреждённая конструкция моста. Теперь предстоит уложить асфальт и нанести на него разметку, установить ограждения и разместить освещение. 

Напомним, что 17 июля украинские военные произвели атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В связи с этим происшествием СК РФ возбудил уголовное дело. В результате взрыва пострадала несовершеннолетняя девочка, её родители погибли. Также было сильно повреждено дорожное полотно. В настоящее время на Крымском мосту движение автомобилей происходит в реверсивном режиме. 

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#крымский мост
#теракт
#ремонт
#дорога
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Все избирательные участки Подмосковья адаптированы для маломобильных граждан
09 сентября 2023, 20:05

Фото: Мособлизбирком

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что все избирательные участки на территории региона адаптированы для маломобильных граждан. Об этом она рассказала в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области.
«Продолжаю мониторить участки на предмет доступности для маломобильных групп населения. Всего мы проверили уже 40 участков. Никаких замечаний выявлено не было. Все участки оборудованы. Всем, кто не может зайти на участок самостоятельно и проголосовать, оказывается соответствующая помощь», - отметила Фаевская.

Она также напомнила, что в Подмосковье работает телефон горячей линии. По последним данным, на него поступил 21 звонок. Люди интересуются, где находится избирательный участок по конкретному месту жительства. Одна женщина также была недовольна фотовидеофиксации. Однако ей объяснили, что в соответствии с законом есть определенный порядок проведения выборов. Видеонаблюдение ведется для общественных наблюдателей, а также для аккредитованных СМИ.

«Кроме того, сегодня мы изучили ситуацию с голосованием в отдельных стационарных учреждениях социальной защиты населения. Все социальные работники, воспитатели, медицинский персонал, все помогали и оказывали содействие и помощь в голосовании своих подопечных», - добавила уполномоченный по правам человека в Подмосковье.
 
Она также отметила, что форма электронного голосования очень удобна для жителей Московской области, которые по некоторым причинам не находятся на территории региона или тех, кто очень занят. При этом пожилые люди предпочитают приходить лично на участок, заключила Фаевская.

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#подмосковье
#выборы
#видеонаблюдение
#участок
#пожилые люди
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В Подмосковье завершился второй день голосования
09 сентября 2023, 20:00

Фото: Мособлизбирком

В Московской области завершился второй день выборов губернатора и дополнительных выборов депутата областной думы по одномандатному округу в Пушкино. Кроме того, в 10 округах выбирают депутатов местных Советов.
На второй день голосования, 9 сентября, по последним данным в Подмосковье проголосовали 1 миллион 857 тысяч 609 человек на избирательных участках, что составляет 33,31% от числа избирателей, внесенных в список голосования. При этом еще 348 тысяч 661 избиратель сделал свой выбор онлайн. 

В этом году на избирательных участках впервые задействована система видеонаблюдения «Безопасный регион». Она позволяет обеспечить прямой мониторинг ситуации не только непосредственно в местах голосования, но на прилегающих территориях. Абсолютно все избирательные участки в Московской области оборудованы средствами видеофиксации.

Также на выборах в Подмосковье работают 19 тысяч 960 общественных наблюдателей. Всего, по последним данным, на горячую линию поступило 12 сообщений о нарушениях. По всем была проведена соответствующая проверка, данные не подтвердились. Охрану порядка на подмосковных избирательных участках обеспечивают около 13 тысяч полицейских.
 
10 сентября в регионе пройдет завершающий день голосования. Участки откроют свои двери для избирателей в 08.00 и будут работать до 20.00. Результаты голосования будут известны на следующей неделе после подсчета всех голосов.

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#подмосковье
#проверка
#данные
#человек
#онлайн
#выбор
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«Избирательное позорище»: в Геленджике наблюдателям на выборах выдали повестки
Депутат Сафронов: наблюдателям на выборах выдали фейковые повестки в военкомат
09 сентября 2023, 19:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На одном из участков голосования наблюдателям выдали повестки в военкомат для уточнения личных данных. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член ЦК КПРФ, депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.
Он рассказал, что «выборные жулики» приходили на избирательные участки и вручали повестки наблюдателям, чтобы напугать их и посеять панику.

Дежурный военного комиссариата города Геленджика в беседе с URA.RU заявил, что никакая спланированная официальная выдача повесток не осуществлялась. То, что получили наблюдатели, является фейком, цель которого – напугать граждан.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что уже текущей осенью планируется принять законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации.

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#военком
#краснодарский край
#выборы
#наблюдатели
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Украинские военкомы признали годным к службе мужчину без кисти руки
09 сентября 2023, 19:15

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Житель города Шостка в Сумской области Украины Александр Денисенко был признан годным к воинской службе, несмотря на то, что у него с детства нет кисти руки (осталась только культя после ампутации) и поврежден глаз, из-за чего он испытывает серьезные проблемы со зрением.
Инвалид получил повестку, после чего собрал все медицинские документы и отправился в военкомат. Однако в местном территориальном центре комплектации бумаги об инвалидности у него не приняли и сказали, что его справки ничего не значат, передает издание Инсайдер.ua. После этого парня направили проходить войсково-врачебную комиссию, где, вероятно, не вполне здоровые психически люди признали полуслепого, однорукого инвалида ограниченно годным.

Радостные  военкомы, заполучив еще одну мощную боевую единицу, пообещали Александру, что подберут ему легкую и необременительную службу. Рассказанная история вызвала волну гневных откликов читателей, которые советовали работникам военкомата вернуть из-за границы и отправить воевать своих «мажорных сыновей». А Денисенко между тем  уже получил обмундирование.

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#история
#документы
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#люди
#военкомат
#украина
#инвалиды
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МЦД соединят Москву с другими городами России
Путин: московские диаметры дойдут до Тулы, Калуги и других городов
09 сентября 2023, 19:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин во время поздравления жителей Москвы с Днём города рассказал, что планируется продление Московских центральных диаметров (МЦД) до Калуги, Тулы и других регионов, граничащих с Московской областью.
Он отметил, что в первую очередь будет построена высокоскоростная железная дорога, которая соединит Москву, Тверь, Великий Новгород и Санкт-Петербург. Затем будут реализоваться другие проекты дорог, которые соединят столицу с российскими регионами.

Ранее сообщалось, что 9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение на МЦД-4, который соединил Апрелевку (Наро-Фоминский городской округ) с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе. 

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#владимир путин
#мцд
#москва
#регионы
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Политолог Мигранян сравнил выборы в Подмосковье и в США
09 сентября 2023, 18:50

Фото: Мособлизбирком

Известный российский политолог, профессор МГИМО, кандидат исторических наук Андраник Мигранян сравнил выборы в Подмосковье и США, отметив высокий уровень организации всего процесса в российском регионе. Об этом он рассказал на брифинге в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Он прожил в США около десяти лет и на протяжении всей жизни изучает политическую систему в Америке. По его словам, в США никогда не было такого, чтобы люди ходили толпами голосовать. Как правило, практически половина американского населения не ходит на выборы. Американцы считают, что государство — это зло и с ним лучше не связываться. А выборы там не имеют никакого отношения к демократии.

«Исходя из сегодняшней ситуации выборы в России очень важны. Необходима демонстрация доверия народа к власти при проведении спецоперации. Сегодня люди своим участием дают мандат местным властям, чтобы те могли действовать в кризисных условиях, когда очень многое зависит от правильных решений», - объяснил политолог.

По его словам, между выборами в Подмосковье и США нет никакого сравнения. Он объяснил, что в Америке скапливаются часовые очереди к участкам, при этом в Московской области проходит все тихо и спокойно.

Мигранян считает, что жители стали более ответственно относиться к участию в голосовании. Ведь именно от того, придут они на выборы или нет, зависит дальнейшее развитие Московской области.

«Даже если отъехать 100 или больше километров от Москвы, можно увидеть прекрасные дороги, хорошие школы, медицинские учреждения, огромные торговые комплексы. И это, всё, конечно, заслуга подмосковных властей, которые очень по-современному относятся к решению социальных, экономических и политических вопросов», - заключил Андраник Мигранян.

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