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Аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ограничений

05 сентября 2023, 07:45
Фото: iStock/skyNext

Фото: iStock/skyNext

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ночных ограничений, связанных с атаками украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщили в Росавиации.
«С 07.30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», - говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что минувшей ночью были ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево. Воздушные суда были направлены на запасные аэродромы. Сейчас все пассажиры доставлены в аэропорты назначения.


Ранее сообщалось, что в Москве около сорока рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Еще два рейса отменены. По данным на 5:25 5 сентября во «Внуково» задержаны 24 рейса, два отменены. Два рейса задержаны в «Домодедово», 14 — в «Шереметьево». Ограничения были связаны с попыткой Киева атаковать Москву беспилотниками.

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#аэропорт
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#домодедово
#внуково
#аэропорт полеты
#ограничения
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Перечислены самые популярные города России для отдыха с детьми осенью
Твил.ру: Сочи и Анапа стали популярнейшими городами для отдыха с детьми осенью
05 сентября 2023, 06:56

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Согласно данным сервиса бронирования Твил.ру, Сочи и Анапа стали наиболее популярными городами для семейного отдыха с детьми осенью. Отмечается, что крымские курорты не вошли в первую десятку этого рейтинга.
Сочи занял первое место в рейтинге среди городов, выбранных для семейного отдыха с детьми в сентябре, с долей в 29% бронирований. На втором месте расположилась Анапа, а на третьем — Геленджик, с долями в 15% и 5% бронирований соответственно.

Четвертое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, а далее следуют Кабардинка, Москва, Архипо-Осиповка, Ейск, Гагра в Абхазии и станица Голубицкая. Уточняется, что стоимость отдыха в этих местах колеблется в пределах от 2,5 до 4,5 тысяч рублей за ночь.

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#москва
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#сочи
#законопроект
#петербург
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Россияне оформили кредитов на 32 триллиона рублей
«Известия»: объем кредитов россиян впервые превысил 32 триллиона рублей
05 сентября 2023, 06:36

Фото: istockphoto/Fascinadora

В течение первых шести месяцев 2023 года задолженность граждан перед банками России увеличилась на 3,3 триллиона рублей и впервые перевалила за отметку в 32 триллиона рублей. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на данные Центробанка.
Согласно данным издания, этот рост оказался наивысшим по меньшей мере с 2015 года. Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отмечает, что одной из причин этого роста стало удовлетворение накопленного спроса в 2023 году.

Большую часть прошлого года характеризовали повышенная неопределенность и высокие процентные ставки.

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#банки
#юрист
#рост
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Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми
Герой России: ВСУ применяют «живое разминирование», закидывая людьми минные поля
05 сентября 2023, 06:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику, названную «живым разминированием», в попытках преодолеть российскую оборону.
Вместо использования инженерной техники для обезвреживания минных полей и подвергая себя обстрелам российской артиллерии, они направляют пехоту, которая массово погибает на этих участках, рассказал полковник Рустам Сайфуллин, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Герой России, в интервью РИА Новости.

«Противник наращивает свои усилия. Для обучения саперов, чтобы они могли обезвреживать минные поля, требуется значительное количество времени. Однако вместо этого они посылают своих солдат на минные поля, где их подвергают опасности их жизни и целостности. Эта тактика „живого разминирования“ приводит к множеству человеческих жертв и тяжелым потерям», — отметил Сайфуллин.
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#солдат
#пво
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Ростовский митрополит объяснил уход ЧВК «Вагнера» действием иконы
Митрополит Меркурий: Ростов-на-Дону во время мятежа Пригожина спасла икона
05 сентября 2023, 04:06

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава Донской епархии митрополит Меркурий заявил, что во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» Ростов-на-Дону спасла Донская икона Божьей матери. Об этом он рассказал в эфире «Дон-ТР».
По словам митрополита священники 24 июня отслужили молебен перед иконой.

Пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский в свою очередь заявил, что на решение о срочном молебне повлияла напряженная обстановка. Он добавил, что в 1591 году после подобной молитвы войско хана Казы-Гирея покинуло Москву без единого выстрела.

Митрополит Меркурий принял решение также совершить молебен перед иконой.

«Через полтора часа пришло сообщение, что ЧВК «Вагнер» снимается и уходит из Ростова. И уже потом чисто по времени мы поняли, что, когда мы начали служить молебен, именно тогда начались переговоры, пошли первые слова умиротворения», — отметил Петровский.

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#храм
#рпц
#вагнер
#митрополит
#чвк
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Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии
Самые длительные каникулы в Индонезии проводят россияне – в среднем 46 дней
05 сентября 2023, 03:51

Фото: istockphoto.com/NatanaelGinting

Согласно данным иммиграционных властей, российские туристы занимают лидирующие позиции в Индонезии по продолжительности пребывания, в среднем проводя в стране 46 дней, сообщает портал Katadata.
По данным Центрального статистического управления, средняя продолжительность пребывания иностранных туристов, посетивших Индонезию к июлю 2023 года, составила 8,24 дня, но российские туристы значительно превзошли этот показатель, задерживаясь в среднем на 46 дней.

Отмечается, что самая короткая средняя продолжительность пребывания в Индонезии была у туристов из Гонконга, составив всего 2,12 дня.

Общее количество иностранных посетителей Индонезии в июле 2023 года составило 1,12 миллиона человек. Среди них наибольшее число прибыло из Малайзии — 156 тысяч человек, в то время как из России в страну прибыло всего 11 тысяч туристов.

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#россия
#опрос
#туристы
#человек
#рейсы
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Организаторы фестиваля Burning Man сняли запрет на выезд гостей
Организаторы фестиваля Burning Man в Неваде сняли запрет на выезд гостей
05 сентября 2023, 03:47

Фото: iStock/Kamran_Khan

Организаторы фестиваля музыки и искусств Burning Man («Горящий человек») в пустыне штата Невада в США официально сняли запрет на выезд гостей, которые были заблокированы на мероприятии из-за непроходимых дорог, образовавшихся после обильных дождей, передает РИА Новости.
На сайте фестиваля сообщается, что операции по разрешению выезда из Блэк-Рок-Сити начались. Однако организаторы предупреждают, что несмотря на улучшение дорожных условий, все еще могут возникать проблемы с передвижением на отдельных участках импровизированного города, созданного в пустыне для проведения фестиваля.

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#сша
#август
#рок
#операции
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Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за размещение ЛГБТ-материалов
05 сентября 2023, 03:37

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за невыполнение требований ведомства по удалению ЛГБТ-материалов. Об этом пишет РИА Новости.
«23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 – это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой», — сообщили журналистам в ведомстве.

В публикации говорится, что за распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в интернете и СМИ законом предусмотрено ограничение доступа к информационным ресурсам и административная ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ.

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#ограничение
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#рф
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В Подмосковье начали регистрацию домашних животных
«Известия»: в Подмосковье с 1 сентября начали обязательную регистрацию животных
05 сентября 2023, 02:49

Фото: iStock/Anton Zainchkovsky

В Подмосковье началась обязательная регистрация домашних животных с 1 сентября в соответствии с законом, принятым Мособлдумой. Эту информацию сообщают «Известия».
Регистрация предусматривает создание общей базы данных, где каждому домашнему питомцу будет присвоен уникальный личный номер. Это упростит поиск и возврат потерянных животных и их хозяев.

По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, владельцам домашних животных нужно подать заявление на портале Госуслуг региона и затем посетить ветеринарную клинику вместе с питомцем.

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#регистрация
#заявление
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На Украине школьницы в советских фартуках разозлили общественность
«Мрия»: На Украине школьницы в советских фартуках разозлили общественность
05 сентября 2023, 02:46

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

На Украине местные школьницы гуляли в парке в кружевных фартуках «советского образца», чем вызвали недовольство местных властей. Об этом пишет Телеграм-канал «Мрия».
В центральном парке города Черновцы девочек заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук. Чиновница подошла к ним, чтобы узнать, «какая школа отличилась» и потребовала, чтобы девочки сменили фартук на вышиванку.

Прохожие поддержали чиновницу и предложили обратиться в полицию, чтобы родителей школьниц привлекли в ответственности.

«Соучредительница объединения «Родители SOS» Алена Парфенова говорит, что этот случай — далеко не единственный за последние годы», — говорится в публикации.

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#родители
#школьник
#украина
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