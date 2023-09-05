Аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ограничений

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Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ночных ограничений, связанных с атаками украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщили в Росавиации.
«С 07.30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», - говорится в сообщении ведомства.
Там напомнили, что минувшей ночью были ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево. Воздушные суда были направлены на запасные аэродромы. Сейчас все пассажиры доставлены в аэропорты назначения.
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Элина Позднякова