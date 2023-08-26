Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово вернулись к работе в полном объёме

Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали работать в полном объёме после временного закрытия из-за попытки атаки БПЛА на Москву и Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы столицы.