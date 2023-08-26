Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово вернулись к работе в полном объёме

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Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали работать в полном объёме после временного закрытия из-за попытки атаки БПЛА на Москву и Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы столицы.
После этого три столичных аэропорта были закрыты как на вылет, так и на приём самолётов. По меньшей мере 24 авиарейса оказались задержаны и 8 отменены.
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Артем Путинцев