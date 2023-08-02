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Африканской чумы свиней в Подмосковье не обнаружили

02 августа 2023, 22:21

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье с начала года провел уже более 1 тыс рейдов по проверке естественной среды обитания диких животных, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней. Одна из целей – обнаружение падших кабанов, которые могли стать жертвами этого вируса, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«В июле направили на лабораторный анализ 24 пробы от кабанов, добытых охотниками, а с начала года – 467 проб. Ни в одном случае вируса АЧС обнаружено не было», – рассказали в пресс-службе.
Министерство уделяет большое внимание профилактике таких особо опасных болезней животных, как АЧС. Поэтому Подмосковье традиционно входит в число благополучных регионов.


По данным Россельхознадзора, в России зарегистрировано 25 активных вспышек АЧС, в том числе в Тверской, Владимирской и Ивановской областях.

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#минэкологии мо
#охота
#животные
#подмосковье
#московская область
#болезни
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В Мытищах провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков мусора
02 августа 2023, 22:39

Фото: администрация г. о. Мытищи

Рейд по выявлению нарушителей перевозки мусора прошёл у деревни Коргашино. Были проверены водители нескольких грузовиков, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.
Уже в первые полчаса у водителя одного из большегрузов не оказалось талона на право перевозки твёрдых бытовых отходов. Объяснить его отсутствие мужчина не смог. На него составлен протокол об административном правонарушении.  Сотрудники Управления экологии и природопользования администрации муниципалитета проводят регулярные рейды совместно с экипажами ДПС уже второй год подряд по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
 
Наказать могут за отсутствие талона на перевозку мусора или договора на размещение отходов на перерабатывающих предприятиях. Такие нарушители обычно выгружают твёрдых бытовые или строительные отходы вдоль дорог или в лесу, из-за чего образуются стихийные свалки. 

В январе были увеличены штрафы за сброс мусора в неустановленных местах. Штраф для граждан составляет от 10 тыс до 15 тыс рублей, а если мусор выбросили из грузовика – от 40 тыс до 50 тыс рублей.

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#экология
#мусор
#отходы
#мытищи
#раздельный сбор мусора
#подмосковье
#московская область
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Роскомнадзор опроверг информацию о запрете продаж техники Apple
Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple в России
02 августа 2023, 22:24

Фото: iStock/stnazkul

Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple в России, сообщили в пресс-службе ведомства в интервью «ТАСС».
«Нет», - ответили в Роскомнадзоре на вопрос журналиста о возможности запрета продаж «яблочных» гаджетов.

Ранее депутат Государственной думы Хинштейн заявил, что простым гражданам России не планируют запрещать использовать технику Apple.

При этом, депутат уточнил, что Роскомнадзор проверит защищенность «яблочной» техники от иностранной слежки. По его словам, никто не может гарантировать, что персональные данные пользователей Apple полностью сохранны.

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#роскомнадзор
#техника
#гаджеты
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В США учёные обнаружили неизвестных подземных многоножек без глаз и с 486 лапками
02 августа 2023, 22:17

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Исследователи обнаружили под землей в Южной Калифорнии ранее неизвестный вид подземных многоножек.
Associated Press пишет, что членистоногое было обнаружено в начале туристического маршрута, рядом с шоссе и придорожной кофейней.
 
Новый вид получил название лос-анджелесская нитяная многоножка или Illacme soca. Группа ученых из Университета Беркли, Политехнического университета Вирджинии и Университета Западной Вирджинии написали статью об этом в журнале ZooKeys.
 
Многоножка в длину не больше скрепки для бумаг, а толщину можно сравнить с графитовым стержнем для карандаша. Многоножка обладает 486 лапками. Её прозрачное тело напоминает щупальцы медузы.
 
Такие многоножки живут примерно в 10 см под поверхностью земли. Вместо глаз у них особые антенны, которые похожи на рога. Нитяные многоножки выделяют необычный по химическому составу секрет.
 
Также в Калифорнии в 1926 году была обнаружена многоножка Illacme plenipes, которая обладает 750 конечностями.

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#сша
#наука
#ученые
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Минтранс Подмосковья напомнил правила безопасности на железнодорожных платформах
02 августа 2023, 22:01

Фото: Минтранс МО

Ждать поезд на платформе нужно, спокойно стоя перед ограничительной линией. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там напомнили главные правила безопасности на железной дороге.
«Подходить к поезду разрешается только после его окончательной остановки и открытия дверей. Также нельзя бегать по платформе и прыгать с неё на пути», – подчеркнули в министерстве. 
Там добавили, что переходить пути можно только в установленных местах, на разрешенный сигнал светофора. При этом следует снять капюшон и наушники.
 
В Минтрансе вновь попросили всех жителей и гостей Подмосковья быть внимательными и соблюдать все правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.
 
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#железнодорожный
#железная дорога
#безопасность
#платформа
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#транспорт
#подмосковье
#московская область
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В Шатуре вывезли четыре самосвала старых шин, «украшавших» дворы
02 августа 2023, 21:47

Фото: ГУСТ МО

В Шатуре утилизировали шесть тонн отработанных покрышек, которыми жители украшали дворы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
ГУСТ напомнил, что декор из шин перестал был трендом дворовой моды. Ведомство выступает за современные стандарты и единый визуальный облик дворов. 
«Мы призываем всех жителей Подмосковья отказаться от использования ядовитых лебедей, чебурашек и других пугающих представителей фауны из отработанных автопокрышек. Использованные шины относятся к III-IV группам опасности отходов и выделяют высокотоксичную пыль, которая может навредить здоровью. А при возгорании потушить их будет непросто. В Шатуре коллеги вывезли четыре самосвала шин или шесть тонн отработанных покрышек, которые «украшали» территорию», – рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.    
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье работают пункты бесплатного приёма ненужных автомобильных шины. Эти резиновые изделия станут основой для покрытия детских площадок. Адреса пунктов можно найти на сайте.

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#экология
#шатура
#подмосковье
#московская область
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В лесу под Клином прижился редкий для Подмосковья маньчжурский орех
02 августа 2023, 21:35

Фото: Комлесхоз МО

В созданном детьми из Новощаповского школьного лесничества питомнике выросли сеянцы редкого для севера Московской области дерева – маньчжурского ореха. Ребята растили его под руководством клинских лесничих, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Это растение, похожее на грецкий орех, сложно приживается в наших широтах. Однако, как показала практика, невозможное возможно! Ребята посадили его в своём школьном питомнике, и менее чем через год орех стал сеянцем», – рассказал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов.
Школьники продолжают изучать условия произрастания ореха, чтобы вырастить полноценное ореховое дерево. Позже понадобится специальный уход именно для этого вида.
 
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#лес
#комлесхоз мо
#олег баженов
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Владимир Путин вручил госнаграды семьям погибших в зоне СВО
Владимир Путин вручил государственные награды семьям погибших на СВО военных
02 августа 2023, 21:17

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды семьям военных, погибших в зоне проведения специальной военной операции.
Глава РФ проводит церемонии награждения несколько раз в год, традиционно, в Екатерининском зале Кремля.  

Владимир Путин передал медали «Золотая звезда» вдовам командира мотострелковой бригады полковника Дениса Евгеньевича Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Александровича Воробьева.  

«Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», - произнес президент.  

Также наград звезды Героев России и ордена Мужества удостоились уже десятки российских военных, проявившись героизм и отвагу на полях специальной военной операции.  

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#владимир путин
#сво
#кремль
#награды
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Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова
02 августа 2023, 21:10

Фото: iStock/Michał Chodyra

Следствие решило засекретить дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.
Об этом сообщает телеканал РБК, ссылаясь на адвоката Александра Молохова. По его словам, сам факт засекречивания дела — это единственное, что разрешено сообщить.
 
«Статья 283 УК — дело серьезное», —заявил Молохов.
Мещанский суд Москвы постановил арестовать экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября. Его обвиняют в призывах к экстремизму в интернете. Свою вину Стрелков не признает.

Ранее ветеран ФСБ РФ, полковник запаса Валерий Киселев заявил, что Игоря Стрелкова нужно было задержать и арестовать уже давно. Об этом пишет издание Daily Storm.

В свою очередь, военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Стрелков за время своих протестных высказываний успел набрать «политический вес» и «уже является кумиром непросвещённых военных геелохов».

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#игорь стрелков
#дело
#суд
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В Подмосковье из-за жары усилили патрулирование торфяников
02 августа 2023, 20:47

Фото: Комлесхоз МО

В подмосковных лесах из-за повышения класса пожарной опасности усилили патрулирование земель лесного фонда, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Особое внимание уделено торфяникам, расположенным на территории Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств.
«В 2021 году в регионе обводнили торфяники на площади более 1,6 тыс га. В связи с жаркой погодой патрулирование усилено. На сегодня обследование обводнённых торфоразработок показало, что каналы наполнены водой. Угрозы для возникновения пожаров не выявлено», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Летом 2010 года возгорание торфяников вызвало сильное задымление в Москве и Подмосковье. Негативные последствия ощутили на себе многие жители столичного региона. После этого было принято решение об обводнении пожароопасных участков, в том числе в подмосковных лесах.
 
В Подмосковье выработан структурированный подход по недопущению торфяных пожаров. Патрулирование территории лесного фонда, занятой торфяниками, возложено на лесничества.

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#комлесхоз мо
#пожарная безопасность
#подмосковье
#московская область
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