Африканской чумы свиней в Подмосковье не обнаружили

Фото: Минэкологии МО
В Подмосковье с начала года провел уже более 1 тыс рейдов по проверке естественной среды обитания диких животных, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней. Одна из целей – обнаружение падших кабанов, которые могли стать жертвами этого вируса, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«В июле направили на лабораторный анализ 24 пробы от кабанов, добытых охотниками, а с начала года – 467 проб. Ни в одном случае вируса АЧС обнаружено не было», – рассказали в пресс-службе.Министерство уделяет большое внимание профилактике таких особо опасных болезней животных, как АЧС. Поэтому Подмосковье традиционно входит в число благополучных регионов.
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Лора Луганская