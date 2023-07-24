Agence France-Presse: Грете Тунберг грозит до полугода тюрьмы

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Шведскую экологическую активистку Грету Тунберг могут заключить в тюрьму на срок до шести месяцев. Согласно полицейскому отчету, она принимала участие в демонстрации, которая мешала движению автомобилей.
Во время акции, за неправильное проведение которой будут судить Грету Тунберг, группа демонстрантов из организации Reclaim the Future пыталась заблокировать въезд в порт города Мальмё на юге Швеции в знак протеста против использования ископаемого топлива.
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