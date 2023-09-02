Ахеджакова объяснила ситуацию с выходом на сцену с украинским флагом

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в театре в немецком Бремене ей подсунул провокатор. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Актриса объяснила, что неизвестный ей провокатор передал флаг Украины вместе с цветами, когда она находилась на сцене после завершения спектакля. По словам Ахеджаковой, она не сразу поняла, что это, приняв ткань за шарф.
Также артистка отметила, что провокатор быстро покинул здание театра, поэтому его не удалось найти.
Ранее сообщалось, что 2 сентября МВД приступило к проведению проверки по факту дискредитации артисткой Ахеджаковой Вооружённых сил РФ. По сообщениям главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который и потребовал провести проверку, Лия Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом, что является дискредитацией России.
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Также артистка отметила, что провокатор быстро покинул здание театра, поэтому его не удалось найти.
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Анастасия Чинкова