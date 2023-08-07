Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо

Опроса АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», IT-компании Bnovo и платформы инновационных соревнований BRAIM В показал, что в первый год работы обучающиеся в вузах по IT-специальностям рассчитывают на заработную плату в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в первый год трудовой деятельности.