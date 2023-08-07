Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо

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Авиакомпания Air France приостанавливает авиасообщение с Буркина-Фасо и Мали. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что полеты приостановлены до 11 августа.
Ранее Франция объявила о прекращении финансирования Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера. Это решение было принято после того, как правительства Буркина-Фасо и Мали объявили о возможности ухода из ЭКОВАС в случае военной интервенции в Нигере.
Напомним, повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.
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Ранее Франция объявила о прекращении финансирования Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера. Это решение было принято после того, как правительства Буркина-Фасо и Мали объявили о возможности ухода из ЭКОВАС в случае военной интервенции в Нигере.
ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.
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Екатерина Коршунова