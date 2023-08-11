«Айтишникам» готовят увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии

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Минцифры России готовит изменения в указ президента Владимира Путина о мерах поддержки IT-отрасли. Об этом сообщил министр Максут Шадаев на полях форума «Цифровая эволюция».
В рамках действующего законодательства, специалисты IT-отрасли могут получить отсрочку от призыва на службу в армии, но только с 18 до 27 лет.
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Анастасия Крестьянова