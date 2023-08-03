Айтишники без высшего образования получат отсрочку от армии

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Минцифры выступило с предложением об отсрочке от военной службы сотрудникам IT-компаний, имеющим только среднее профильное образование. Об этом пишет издание «Известия».
По информации издания, в связи с действующими правилами, на отсрочку от прохождения срочной службы, могут рассчитывать специалисты IT-компаний с государственной аккредитацией и высшим образованием.
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Анастасия Крестьянова