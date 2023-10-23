Академик Гинцбург: вакцина «Спутник V» больше не защищает от коронавируса

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» совсем перестала оказывать действие для борьбы с заболеванием. Об этом в беседе с «Газетой.ру» сообщил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что препарат действовал в течение двух лет – с августа 2020 до июля 2022 года. Затем начали появляться новые штаммы, такие как «омикрон» 1, 2 и 3, которые снизили эффективность вакцины в восемь раз. Появление «омикрона» 4 и 5 снизило эффективность уже в 20 раз.
С появлением варианта известного под названием «кракен», эффективность «Спутника V» упала до нуля, пояснил Гинцбург.
В заключение он добавил, что внедрять новую вакцину, эффективную для появившихся штаммов, необходимо было ещё летом прошлого года.
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С появлением варианта известного под названием «кракен», эффективность «Спутника V» упала до нуля, пояснил Гинцбург.
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Анастасия Чинкова