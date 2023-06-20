Академик Ямбург объяснил, почему в России только одна школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ

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Заслуженный учитель России оценил современную систему ЕГЭ
В России только одна школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ. Выпускница Вологодского лицея набрала по 100 баллов по русскому языку, химии и математике профильного уровня. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук и академик РАО Евгений Ямбург рассказал «Радио 1», каким уровнем образованности обладают сегодняшние выпускники.
По словам педагога, получить 100 баллов по всем предметам сегодня стало сложнее. Это связано с трансформацией Единого государственного экзамена: из заданий убрали несколько тестовых заданий, ввели эссе и разговорный экзамен. Но несмотря на изменения, школьники справляются с задачей и получают за ЕГЭ больше 290 баллов.
Ранее в Подмосковье были объявлены первые мультистобалльники. Появились первые результаты единого государственного экзамена подмосковных выпускников по предметам: русский язык, литература, химия и математика профильного уровня.
По словам педагога, получить 100 баллов по всем предметам сегодня стало сложнее. Это связано с трансформацией Единого государственного экзамена: из заданий убрали несколько тестовых заданий, ввели эссе и разговорный экзамен. Но несмотря на изменения, школьники справляются с задачей и получают за ЕГЭ больше 290 баллов.
«С каждым годом количество стобальников увеличивается. В этом году уже есть ребята, которые на 298 сдали. Сегодня, чтобы написать эссе по истории, ребенок долен знать, что Шекспир и Иван Грозный – современники, что царь Алексей Михайлович Тишайший и гвардейцы кардинала из “Трех мушкетеров” – это тоже современники. ЕГ меняется в лучшую сторону», — сказал Ямбург.Собеседник также высоко оценил уровень образованности современных школьников. По его словам, российская система образования смогла взять все лучшее из «советской школы» и подстроить под современные условия.
Ранее в Подмосковье были объявлены первые мультистобалльники. Появились первые результаты единого государственного экзамена подмосковных выпускников по предметам: русский язык, литература, химия и математика профильного уровня.
Екатерина Шмакова